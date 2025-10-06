PSOE-M registra en todos los ayuntamientos una moción en defensa del aborto tras "los ataque de las derechas"

Archivo - La secretaria de Igualdad del PSOE-M y presidenta del consejo recién constituido, Lorena Morales. - PSOE-M - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M registrará en todos los ayuntamiento de la región una moción en defensa del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo tras los "ataques de las derechas".

Así lo ha expresado la secretaria de Igualdad del partido, Lorena Morales, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación anunciando esta iniciativa tras la propuesta aprobada la pasada semana en el Ayuntamiento de Madrid por PP y Vox que planteaba informar a las mujeres que accedieran a la interrupción voluntaria del embarazo sobre el "síndrome post aborto".

Morales ha incidido en la importancia de que los consistorios "reafirmen" el aborto "como un derecho que debe de ser reconocido y protegido y para que se respete la legislación vigente" en Madrid.

"Seguimos sin tener un protocolo, seguimos sin tener un registro de objetores de conciencia y sigue obstaculizando (la Comunidad de Madrid) el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo deliberadamente, muy en especial hacia las mujeres migrantes y además no nos permite abortar en la sanidad pública", ha cargado la también diputada en la Asamblea de Madrid.

A renglón seguido, ha subrayado que en 2024 un 0,3% de estas interrupciones se produjeron en la sanidad pública y además a las clínicas privadas acreditadas "las asfixia las tiene funcionando sin contratos ni convenio, como si fuera de tapadillo y con constantes retrasos en los pagos".

La moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, consta de varios puntos, desde reafirmarlo como "derecho", instar al Gobierno local para "proteger la neutralidad de los servicios públicos municipales" y que no se haga "desinformación" con el 'síndrome postaborto" y pedir al Ejecutivo regional que "despliegue plenamente todas las medidas que le corresponden recogidas en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo".