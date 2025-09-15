El PSOE se reúne con la FRAVM, Famma y Asociación de Hosteleros para hacer enmiendas a la ordenanza de terrazas

Archivo - Clientes de un bar se refrescan en la terraza, a 15 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista se reunirá esta semana con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid (Famma) y la Asociación de Hoteleros para hacer enmiendas a la ordenanza de terrazas del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento, Enma López, ha detallado que han iniciado una ronda de "escucha activa con todos los actores" para recoger aportaciones y trasladarlo a sus propias enmiendas.

"Estamos en pleno proceso de modificación de la ordenanza de terrazas en el Ayuntamiento de Madrid después de que la justicia tumbase la ordenanza de terrazas del señor Almeida. Acaba de terminar el trámite de alegaciones, ese momento en el que la sociedad civil hace aportaciones y dice que le ha parecido este proyecto que nos propone el señor Almeida. Ahora es cuando entramos los grupos políticos", ha indicado.

De este modo, los socialistas se han reunido este lunes con el presidente de la FRAVM, Jorge Nacarino, quien les ha trasladado que "hasta la fecha el Ayuntamiento del señor Almeida les ha hecho poco caso". Este martes se reunirán con Famma y el viernes con la Asociación de Hosteleros.

"Queremos conocer todos los puntos de vista para hacer unas enmiendas que permitan que esta ordenanza de verdad garantice la convivencia en la ciudad de Madrid y también un ocio responsable", ha defendido López.