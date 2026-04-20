PSOE saca pecho de Sánchez por "unir a todos los mandatarios progresistas" en Barcelona y PP ve un "guateque comunista"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la segunda y última jornada del Global Progressive Mobilisation, a 18 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La Global Progressive Mobilisation (GPM) es un evento de alto nivel que - Kike Rincón - Europa Press

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha sacado pecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya sido capaz de "unir a todos los mandatarios progresistas del mundo" en la cumbre de Barcelona, que PP ha tachado de "guateque comunista".

Así han analizado los partidos en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces el encuentro celebrado en la Ciudad Condal este fin de semana. En la Global Progressive Mobilisation (GPM) participaron presidentes de México, Colombia, Brasil o Uruguay, líderes como el expresidente chileno Gabriel Bóric o el congresista y candidato demócrata a la Vicepresidencia en 2024 Tim Waltz, e intervinieron --por vídeo o presencialmente-- alcaldes como el de Nueva York, Atenas o Roma.

La portavoz del PSOE en la Cámara, Mar Espinar, ha afirmado que este fin de semana se pusieron sobre la mesa "soluciones" a los problemas actuales del mundo.

"Tenemos a una señora presidenta de la Comunidad de Madrid (Isabel Díaz Ayuso) que junto con Trump, con Milei, con Netanyahu, que no les preocupa la deriva ultraderechista que tiene le mundo. Por el contrario tenemos a un presidente del Gobierno que le ocupa y le preocupa", ha reivindicado.

Para Mar Espinar Ayuso está "rindiendo pleitesía a los presidentes genocidas, a los presidentes violentos" y se "arrodilla frente al poder de las élites". En cambio Sánchez "está peleando por la paz, por la defensa del Derecho Internacional y por poner a las élites en su sitio".

"Ayuso es la máxima exponente aquí de esa ola ultra que asedia el mundo. Es la líder de una organización mafiosa y machista", ha rematado la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid.

Por su parte, el portavoz del PP, Díaz-Pache, entiende que con este "guateque comunista" Sánchez aspira a "romper el orden mundial" y "liderar la ultraizquierda mundial" al tiempo que rompe con los "tradicionales socios democráticos internacionales" para "aliarse con dictaduras y democracias fallidas".

"Nos está enfrentando a nuestros socios europeos nos está enfrentando a democracias como Estados Unidos e Israel para correr a los brazos de China o de Marruecos. A los que siempre tiene un gesto de cariño, a los que siempre acepta todas sus propuestas, para los que parece que trabaja incluyendo condicionar las políticas de la unión europea para favorecer lo que las intereses de China", ha aseverado.

Además, ha criticado que se reunieran para hablar "de democracia y paz mundial" unos "líderes que son incapaces de mantener seguros sus países, democracias débiles". Ayuso se refirió la pasada semana a parte de ellos como "narcoestados".