El PSOE sugiere drones para evitar robos de arte funerario en cementerios y el área los reduce a "3 incidencias por mes"

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid Ignacio Benito ha planteado el uso de drones por parte de la Policía Municipal para evitar los robos de arte funerario en los cementerios de la ciudad, con especial hincapié en La Almudena y en el Civil, mientras que el gerente de la empresa municipal de servicios funerarios, Javier Ruiz Santiago, los ha reducido a únicamente "menos de tres incidencias al mes".

Benito ha elevado la proposición a la comisión de Vicealcaldía, Seguridad y Emergencias a días de celebrar el 1 de noviembre, en el que "miles de madrileños y madrileñas visitarán los cementerios para recordar a sus seres queridos".

"Y en los cementerios municipales, especialmente en la Almudena y en el Civil, comprobarán con tristeza que aquel crucifijo, aquellas letras de bronce sobre la sepultura, aquella escultura, aquel portarretratos con la foto de su ser querido, aquel adorno que con esfuerzo y emoción colocaron en la sepultura de sus padres, de su esposo, de sus personas más queridas, ha desaparecido. Algunos de estos familiares recordarán que ese objeto ya faltaba el año pasado. Otros se llevarán la sorpresa de haber perdido esta reliquia que acompañaba el descanso eterno de su ser querido", ha descrito el edil del PSOE.

Es consciente de que "muy pocos lo denunciarán por no darle valor económico a su pérdida, pero ahí quedará el impacto emocional". Ignacio Benito ha resaltado que "se están perdiendo auténticas obras de arte funerario en los cementerios de la ciudad y es una realidad que el equipo de Gobierno no está haciendo lo necesario para evitarlo".

Cree el PSOE que "las cámaras son del todo insuficientes, los vigilantes una especie en extinción y los ladrones, por lo tanto, campan a sus anchas por los cementerios", para acusar a la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, también presidenta de la empresa municipal de servicios funerarios y cementerios de "no hacer nada para evitarlo" cuando "tiene a sus órdenes a 5.600 policías municipales".

Los socialistas han planteado la realización de "una suerte de inventario actualizado" y, utilizando drones y cámaras, comparar las imágenes para detectar qué falta.

UNA TREINTENA DE VIGILANTES DE SEGURIDAD

Desde la empresa municipal, su gerente ha defendido la labor "encomiable" que hace la Policía Municipal, para recordar la "labor disuasoria" que se ejerce a través del contrato de seguridad, "en absoluta colaboración con la Policía Nacional". Entre medios humanos y materiales, el contrato anual del servicio de vigilancia se estima en unos 1,3 millones de euros.

Son una treintena de vigilantes de seguridad, algunos con servicio 24/7, especialmente en los principales cementerios, además de 40 cámaras distribuidas en los dos principales cementerios de Madrid, una de ellas recientemente instalada como consecuencia de un incidente producido en el Cementerio Civil.

UNA TREINTENA DE INCIDENCIAS

Ruiz Santiago ha dado cuenta de las incidencias denunciadas por la ciudadanía, consciente de que no todas se comunican, y que suponen que el 68% de ellas tienen que ver con robos de ornamento, un 17% responde a actos vandálicos y un porcentaje muy menor a otro tipo de incidencias.

En total, de octubre de 2024 a octubre de 2025, el Ayuntamiento tiene constancia de "34 incidencias, es decir, a menos de tres incidencias por mes". También ha dado cuenta de la labor de la Policía Municipal y Nacional, que entre abril y junio localizó ornamentos de bronce escondidos.