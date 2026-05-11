PSOE tacha de "actuación cosmética" el proyecto del scalextric de Vallecas y reclama a Almeida una "solución definitiva"

Archivo - Varios vehículos circulan por el conocido como 'Scalextric' de la M-30, en Puente de Vallecas, en Madrid (España), a 31 de marzo de 2021 - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha tachado de "actuación cosmética" el proyecto 'Vallecas Abierto' anunciado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, al considerar que "no resuelve el problema de fondo" que sufren los vecinos del entorno del scalextric de Vallecas pese a que se invertirá en la misma un presupuesto de 11,5 millones de euros.

"El Ayuntamiento va a gastar más de 11 millones de euros en una actuación cosmética que no resuelve el problema de fondo, que es que el scalextric de Vallecas sigue partiendo los barrios, generando ruido y degradando el entorno urbano y la calidad de vida de los vecinos", ha criticado Maroto en declaraciones remitidas a la prensa.

Tal y como ha trasladado el primer edil, el proyecto incluirá un jardín vertical de 700 metros, un equipamiento bajo el puente, por ejemplo, una sala de ensayo, aunque se trabajará con la vecindad, en una zona en la que el peatón ganará más de 3.600 metros y que servirá de encrucijada para varios itinerarios peatonales y la peatonalización de calles vecinas como Monte Olivetti.

La socialista ha afirmado que el Ayuntamiento tiene una "oportunidad real" para abordar el scalextric a través de una solución "estructural" y "definitiva" con la Operación de Abroñigal y no con un proyecto que ha calificado como "un parche" para los vecinos de Puente de Vallecas.

"Nosotros no estamos en contra de mejorar el entorno ni de ganar espacio peatonal. Lo que decimos es que no se puede presentar una gran transformación urbana en lo que en realidad es una intervención limitada y provisional", ha zanjado Maroto.