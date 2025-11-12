PSOE tacha la campaña de limpieza de Almeida de "puro maquillaje" al coincidir con contrataciones de campaña de la hoja

Archivo - Arranque de la campaña de retirada de la hoja en el Paseo del Prado. Madrid, a 6 de noviembre de 2024 - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha tachado este miércoles el Plan de Choque de Limpieza anunciado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de "puro maquillaje" al coincidir el anuncio de 300 operarios nuevos con la incorporación de "cientos de trabajadores temporales" para las campañas de recogida de la hoja y de Navidad.

"El plan de Almeida no limpia nada, ni las calles ni su nefasta gestión. Es un plan que no tiene presupuesto nuevo, ni personal estable, ni tampoco un calendario serio", ha señalado Maroto a los medios, para cargar luego contra la "lamentable situación" de limpieza en la que está instalada la ciudad.

Además, la socialista se ha preguntado por el anuncio sobre la creación de 'brigadas de proximidad' para atender las incidencias en los 21 distritos. "Almeida debería saber que estas brigadas ya existen. Se llaman, como los pliegos de contratos de limpieza así establecen, equipos de limpieza de actuación inmediata", ha incidido Maroto, para recordar que llevan funcionando "desde 2021".

Por otro lado, ha criticado que el Gobierno de Almeida anuncie más acciones de concienciación en relación a la limpieza cuando la actual campaña impulsada desde el Gobierno municipal cueste 400.000 euros.

"Déjense de propaganda y de publicidad porque los madrileños están cansados. Y lo que este plan 'fake' sí que demuestra es que Almeida es incapaz de mantener Madrid limpio, de diseñar una tasa que responde al principio de contamina paga, de aprobar una estrategia de residuos que se muestra fallida (...). Lo que vemos es que nos gastamos mucho dinero pero la ciudad está sucia, el problema no lo tienen los madrileños y los vecinos. El problema se llama Almeida", ha zanjado.