PSOE tacha de "profundamente inhumanas" las declaraciones de José Fernández sobre regularización y exige rectificación

La concejala del Grupo Municipal Socialista Ana Lima durante el Pleno de Cibeles - PSOE/DIEGO VÍTORES

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista Ana Lima ha tachado de "falsas, irresponsables y profundamente inhumanas" las declaraciones sobre el proceso de regularización del delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, a quien ha pedido una "rectificación inmediata" así como "disculpas" por unas palabras "que no representan a una ciudad abierta, solidaria y diversa" como Madrid.

Así lo ha trasladado Lima en declaraciones remitidas a los medios, en las que ha señalado que "lo más grave", a su juicio, es que haya hecho alusión a un posible "efecto llamada" o a "más muertes" en pateras a raíz de este decreto impulsado por el Gobierno de España.

En concreto, el delegado ha señalado en declaraciones a los medios tras concluir la comisión del ramo que se pueden dar posibles "efectos llamada" derivados del proceso de regularización extraordinaria. "Tiene un efecto llamada que puede tener como consecuencia que más personas mueran en pateras", ha indicado Fernández, calificando la situación de "gravísima" y "absolutamente frívola".

En este escenario, la socialista ha afirmado que "no se puede gobernar desde el prejuicio y el miedo". "O no se enteran o no se quieren enterar, pero estas afirmaciones son falsas, irresponsables y profundamente inhumanas", ha remarcado.

INSTA A "COLABORAR" EN EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN

Por otro lado, la edil ha instado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida a "colaborar" en el proceso de regularización y ha tildado de "injusta" y "regresiva" la decisión de "abrir las puertas y rendir honores" a la líder opositora venezolana María Corina Machado, mientras, al mismo tiempo, "se las cierra" a miles de personas migrantes "que ya viven aquí".

"Son vecinos y vecinas de esta ciudad, que trabajan, que aportan y que forman parte de nuestro tejido social. Endurecer los requisitos para su regularización no es una cuestión técnica, es una decisión política que levanta barreras, multiplica la burocracia y deja fuera a quienes más necesitan el apoyo institucional", ha asegurado Lima.

Así se ha referido a las declaraciones de Fernández en las que ha explicado que la emisión de certificados de vulnerabilidad será más ágil y será prioritaria en los casos en los que exista intervención social previa por parte del Ayuntamiento, mientras que en los casos en los que no exista una intervención social también se tendrá derecho a dicho certificado, aunque esas personas deberán acreditar situación de vulnerabilidad.

En este aspecto, la socialista ha advertido que los servicios sociales "ya tienen unas largas listas de espera sin que exista este procedimiento".