PSOE ve "una maniobra" el Pleno sobre síndrome postaborto un viernes y advierte a PP que "reconocer un error no basta"

Archivo - La portavoz del grupo municipal Socialista en el ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad en el salón de sesiones del Pleno de Cibeles, a 8 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ve la convocatoria del Pleno extrarodinario sobre el síndrome postaborto un viernes como "una maniobra para tapar el debate y evitar el foco mediático" y ha advertido al PP que "reconocer un error no basta".

"Lo que el Partido Popular intenta esconder es un error político y moral", ha afirmado Maroto en declaraciones difundidas a los medios de comunicación.

En este sentido, ha exigido al grupo liderado por José Luis Martínez-Almeida una "rectificación" traducida en "hechos" con la "anulación" de la iniciativa "basada en una falsedad" presentada por Vox "si realmente defiende la libertad y los derechos de las mujeres". "No cabe otra respuesta", ha recalcado.

Del mismo modo, la portavoz socialista ha apuntado a que la sesión prevista para este viernes en Cibeles es también "una prueba de coherencia" para el PP. "Durante este mes, Almeida ha intentado rectificar sus palabras y minimizar el acuerdo hablando de confusión. Pero la confusión no la hemos generado nosotras. La ha provocado el PP al ceder ante Vox en un tema tan sensible como los derechos de las mujeres", ha explicado.

Finalmente, Maroto ha destacado que desde el PSOE no van a "permitir" que Madrid se convierta "en un laboratorio de políticas retrógradas". "No vamos a permitir que se dé ni un paso atrás en los derechos conquistados. La libertad de decidir es un derecho, no un privilegio, ni un terreno de debate ideológico", ha concluido.