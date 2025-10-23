MM insta a Almeida a "retractarse" de la "repugnante" iniciativa de "síndrome postaborto" en el Pleno del viernes

Archivo - El portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Fernández Rubiño, durante un pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 26 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento en funciones, Eduardo Rubiño, ha instado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a "retractarse" de la "repugnante" iniciativa del "síndrome postaborto" durante la sesión extraordinaria del Pleno de Cibeles, que se celebrará este viernes.

"Exigimos que dé marcha atrás y que no ejecute el acuerdo de Pleno para promover la desinformación sobre un supuesto síndrome de postaborto que no existe", ha aseverado Rubiño en un audio difundido a los medios.

En este sentido, ha subrayado que el regidor "debe posicionarse y ser claro" sobre la propuesta presentada por Vox "basada en el fanatismo y en el odio" y que salió adelante "única y exclusivamente gracias a los votos del PP de Almeida".

"Aquí no valen medias tintas. Debe decir si está con las mujeres o si ha decidido criminalizarlas e incumplir la ley de salud sexual y de interrupción voluntaria del embarazo", ha insistido.

Una iniciativa que, para el portavoz de Más Madrid, es "repugnante, sectaria y lesiva" al vulnerar los derechos de las mujeres.

"No vamos a tolerar que se coaccione a las mujeres a ejercer su derecho a interrupción libre del embarazo, ni que se obligue a las trabajadoras y trabajadores municipales a difundir bulos anticientíficos que relacionan a las mujeres que abortan con el alcoholismo o los problemas de salud mental", ha resaltado Rubiño.

Igualmente, ha indicado que Más Madrid está "comprometido" con los derechos de las mujeres y el avance en igualdad y ha rechazado "cualquier intento de involución impulsado por la derecha y por la ultraderecha".

"La igualdad entre mujeres y hombres es un principio irrenunciable y el Ayuntamiento de Madrid debe ser una institución garante de los derechos y libertades y no un altavoz de bulos o de retrocesos ideológicos", ha zanjado.