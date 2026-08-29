Los pueblos afectados por los incendios mantuvieron la conectividad gracias a soluciones vía satélite y refuerzos WiFi

Archivo - Terreno quemado junto a la antena en el complejo de la NASA, a 29 de julio de 2026, en Robledo de Chavela, Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid mantuvo la conectividad de los 17 municipios afectados por los incendios de la Sierra Oeste mediante el despliegue de soluciones vía satélite, redes WiFi y unidades móviles de cobertura, entre otras medidas, de cara a garantizar las comunicaciones y la continuidad de los servicios públicos durante la emergencia.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha visitado este sábado las soluciones que se instalaron en Pelayos de la Presa, como la conexión vía satélite de Starlink, como respaldo de la fibra óptica del Ayuntamiento.

También se instaló una WiFi con conexión por satélite, situada junto al Polideportivo Municipal, para garantizar el acceso a Internet y permitir que los vecinos pudieran continuar realizando trámites y actividades con normalidad, ha indicado el Gobierno regional en un comunicado.

Del mismo modo, se trasladó a esta localidad una unidad móvil de cobertura (COW) para reforzar las comunicaciones móviles después de que una de sus estaciones resultara dañada como consecuencia de los incendios.

Para el despliegue, el Ejecutivo madrileño ha contado con la colaboración de tres operadoras de telecomunicaciones, reforzando así la capacidad de respuesta ante posibles incidencias y garantizando que, si una compañía deja de prestar servicio, las otras puedan ofrecer un nivel suficiente de cobertura a la población mientras se recuperan las infraestructuras dañadas.

López-Valverde ha explicado que estas medidas se adoptaron durante los incendios ante la imposibilidad de que los técnicos pudieran acceder de inmediato a determinadas zonas afectadas por el fuego para reparar los tendidos de fibra óptica. "Se trata de unas soluciones que ofrecen menos servicios que en una situación de normalidad, pero lo importante es que exista cobertura para que todo el mundo pueda acceder", ha señalado.

El consejero también ha destacado que la Televisión Digital Terrestre (TDT) se ha mantenido operativa, lo que ha permitido a los ciudadanos continuar recibiendo la información difundida en todo momento por los servicios de emergencias, Protección Civil y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

AYUDAS A AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS

Junto a esta iniciativa, la Consejería de Digitalización ha puesto en marcha una línea de ayudas dirigida a autónomos, comercios, profesionales y pequeñas y medianas empresas. Así, el Gobierno regional facilitará hasta 5.000 euros por negocio para la reposición de los equipos y servicios tecnológicos necesarios para recuperar la actividad.

Estas ayudas, que se aprobarán en breve, permitirán financiar la adquisición de ordenadores, terminales de punto de venta (TPV), dispositivos de red y conexiones, además de la recuperación de datos y sistemas informáticos.

También se contempla la implantación de herramientas de gestión, comercio electrónico y ciberseguridad, con el objetivo de que los negocios puedan recuperar cuanto antes su actividad y disponer de los recursos tecnológicos necesarios para volver a operar con normalidad.

Además, cuentan con un servicio de acompañamiento especializado para evaluar el impacto de los incendios en cada comercio y orientarles sobre las actuaciones y soluciones que pueden solicitar. A partir de este diagnóstico, los beneficiarios recibirán asesoramiento para determinar las opciones más adecuadas.