Los pueblos de la Sierra del Rincón apagarán sus luces este fin de semana para observar el cielo en 'Astro-rincón'

Archivo - Lluvia de Perseidas vista desde la Sierra de Guadarrama, a 12 de agosto de 2024, en Buitrago de Lozoya, Madrid (España). - Diego Radames / Europa Press - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los pueblos de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón volverán a apagar sus luces este fin de semana para poder observar el cielo nocturno durante una nueva edición de 'Astro-rincón', un proyecto comunitario dedicado a la astronomía que organiza charlas, talleres y otras experiencias sobre el universo.

En concreto, participan los seis municipios que integran la reserva: Prádena del Rincón, La Hiruela, Puebla de la Sierra, Horcajuelo de la Sierra, Madarcos y Montejo de la Sierra.

La programación comenzará este viernes a las 11 horas en Puebla de la Sierra con una charla titulada 'Contaminación lumínica y biodiversidad: bosques sin noches', organizada por Tubkala en la posada del municipio, que servirá como sesión de divulgación y sensibilización sobre la importancia de preservar la oscuridad natural. A continuación, los asistentes podrán participar en una observación solar.

Ya por la tarde, Horcajuelo de la Sierra se convertirá en epicentro del festival con la actividad 'Un paseo inclusivo por el universo', a las 18 horas, a cargo de la Agrupación Astronómica de Madrid.

Esta experiencia, que contará con dos pases de una hora en el centro de convenciones, está pensada para todos los públicos y de forma especial para personas con discapacidad visual, física, auditiva o intelectual, que podrán descubrir los misterios del Sistema Solar a través de modelos tridimensionales, sonificaciones y estaciones sensoriales.

La misma localidad acogerá a las 21 horas el taller 'El Universo en tus manos', dirigido por Enrique Pérez Montero, que invitará a los participantes a descubrir estrellas y constelaciones mediante semiesferas en relieve.

La jornada se cerrará a las 23 horas con 'Arte y mitos en el firmamento', una actividad para todos los públicos impartida por José Manuel Barrueco en el helipuerto de Horcajuelo, entre las once de la noche y la una de la madrugada.

El sábado, Prádena del Rincón asumirá el protagonismo con un taller-curso intensivo de astrofotografía impartido por Adrián Arteche y David García. La actividad, que se desarrollará en tres sesiones a lo largo de la jornada --de 11 a 14 horas, de 17.30 a 20.30 horas, y de 22 a 03 horas--, tiene un coste de 50 euros por persona y un aforo máximo de veinte plazas.

El curso abordará desde fundamentos técnicos hasta la edición fotográfica, con una salida nocturna para la generación de material que se exhibirá después en exposiciones itinerantes por los municipios de la reserva.

Mientras tanto, Madarcos ofrecerá a los más pequeños un taller de relojes solares en la sala polivalente, entre las 11 y las 12 horas. En Montejo de la Sierra, a partir de las 12.30 horas, se celebrará un encuentro-coloquio participativo bajo el título 'Huerto y Luna', dinamizado por el colectivo Las Matosas en el Centro de Información de la Reserva.

Ya por la tarde, La Hiruela acogerá a las 20 horas una charla sobre 'Los sonidos de la noche', impartida por Natalia Rojas en la sala del Museo Etnográfico. Esta actividad, también de carácter participativo, invitará a descubrir los cantos y ruidos de la fauna nocturna que habita la sierra.

El momento más esperado de 'Astro-rincón 2025' llegará a las 23 horas, cuando todos los pueblos de la reserva procederán a un apagado simultáneo de sus luces, un gesto que simboliza el compromiso de la Sierra del Rincón con la defensa del cielo oscuro. El festival se cerrará también en La Hiruela, con una observación astronómica guiada por Tubkala hasta la una de la madrugada.