El Puerta de Hierro lidera un proyecto para crear un espacio nacional de datos oncológicos

Mariano Provencio, jefe de servicio, y María Torrente, médico coordinadora del proyecto - HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, a través de su Servicio de Oncología Médica, lidera el proyecto de investigación SHARE (SpanisH cAnceR data spacE), que tiene como objetivo principal la creación de un espacio nacional de datos sobre cáncer.

En concreto, este proyecto tiene como objetivo desarrollar un espacio de datos oncológicos que actúe como demostrador funcional, permitiendo la compartición "segura, interoperable y ética" de información clínica y de investigación en cáncer, ha apuntado el centro hospitalario en un comunicado.

En una primera fase, se creará un espacio de datos "interoperable y federado" para dar respuesta a uno de los principales retos actuales de la salud pública, el cáncer de pulmón, primera causa de mortalidad por cáncer en España, con el objetivo de ampliar su alcance a otros tipos de cáncer y a otras patologías de interés.

Este espacio integrará información clínica, diagnóstica, genómica, de imagen, tratamientos, seguimiento y calidad de vida de más de 30.000 pacientes de toda España. Todo ello con el objetivo final de favorecer la medicina personalizada, la innovación biomédica y la mejora de la atención sanitaria, ha explicado el centro hospitalario en un comunicado.

Así, se permitirá desarrollar modelos avanzados de inteligencia artificial mediante aprendizaje federado, una tecnología que posibilita el entrenamiento de modelos predictivos sin necesidad de compartir los datos entre instituciones, garantizando en todo momento la privacidad, la seguridad y la gobernanza del dato, en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y de las directrices europeas.

Asimismo, los modelos desarrollados permitirán mejorar el pronóstico, la estratificación de pacientes, la evaluación de la respuesta a tratamientos, la identificación de desigualdades en salud y el diseño de estrategias de detección temprana del cáncer de pulmón, con el objetivo último de aumentar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.

La coordinación del proyecto corre a cargo del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro, bajo la dirección de Mariano Provencio, jefe de servicio, y María Torrente, médico coordinadora del proyecto, ambos con una amplia trayectoria en investigación clínica y traslacional en oncología.

Para ello, SHARE ha recibido un millón de euros en una convocatoria promovida por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y que está financiada por la Unión Europea - fondos NextGenerationEU.

"La financiación que hemos recibido para poner en marcha el proyecto SHARE supone un reconocimiento al trabajo realizado y una oportunidad para avanzar hacia un modelo colaborativo de gestión de datos oncológicos que genere conocimiento de alto valor y mejore los resultados en salud", ha destacado Mariano Provencio.

Por su parte, María Torrente ha subrayado que el proyecto "permitirá desarrollar casos de uso reales basados en datos de calidad, con un impacto directo en la investigación y en la práctica clínica".

La iniciativa se alinea con las estrategias nacionales y europeas de datos y con el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema digital en salud y al impulso de la investigación colaborativa.

Con este proyecto, el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda ha resaltado que se reafirma su compromiso "con la transformación digital del sistema sanitario, la investigación de excelencia y el aprovechamiento responsable del dato como motor de innovación en salud".