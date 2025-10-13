'Puwerty' vuelve a la Casa Encendida con melodías folk-rock, punk o performance de la mano de creadores jóvenes

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival 'Puwerty' vuelve a la Casa Encendida, los días 16, 17 y 18 de octubre, con melodías folk-rock, punk o performance de la mano de creadores jóvenes con Mireya Larriba como nueva comisaria de la novena edición de este certamen impulsado por artistas jóvenes "criados en la cultura de los memes y las pantallas de los smartphones".

Durante 2025 y 2026, Mireya Larriba (Donosti, 2000) será la encargada de elaborar la programación, que incluye música, teatro, talleres, cine y charlas. Los conciertos combinan las propuestas de Elvira del Rocío, a base de melodías folk-rock, y de Plinio, acompañado de proyecciones en Super8, con la música punk y electrónica de Puttaneska (De Momento) o el animado dj set de KINARA.

El ciclo de cine 'Juventud Líquida', en colaboración con la ECAM, explora qué supone desarrollarse en soledad y en el mundo contemporáneo. Tres sesiones planteadas como un recorrido entre comunidades digitales género, familia o precariedad, ha informado el espacio cultural en un comunicado.

Por su parte, LasNenas Theatre presentarán su 'Manual para dos cuerpos desoriantadxs' y el colectivo MIM junto con Jade Carmen y Carola realizarán una performance de pole-dancing. También, la comunicadora y divulgadora de la discapacidad Inés Rodríguez impartirá una clase de baile.

Los talleres de esta edición incluyen además propuestas de ilustración y animación. La convocatoria Bandeja de Entrada 2025 ha seleccionado el proyecto 'Vida Galleta', de la historiadora del arte e ilustradora Cristina Moreno, un taller / merienda inspirado en un fanzine de ositos de galleta que enfrentan la subida de su alquiler.