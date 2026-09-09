Reabre al tráfico la M-505 tras darse por estabilizado el incendio de Santa María de la Alameda

Archivo - Carretera cortada, a 2 de julio de 2026, en Chapinería, Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha reabierto al tráfico la carretera M-505 entre La Paradilla y el Puente del Río Cofio, clausurado el martes por la tarde debido al avance de las llamas del incendio forestal desatado en las inmediaciones de Santa María de la Alameda.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han logrado dar por estabilizado el incendio esta mañana, por lo que horas después se ha decidido reabrir la carretera al tráfico, según ha informado Emergencias 112 en su actualización de las 13.10 horas.

Ahora el personal de emergencias, incluidos bomberos, bomberos forestales y agentes forestales, continúan trabajando en el remato y control de los puntos calientes del incendio, que ha calcinado entorno a 43 hectáreas del territorio madrileño.

La oficial de Bomberos Almudena Viñas ha precisado que el incendio se ha dado por controlado sobre las 10 horas de este miércoles tras el primer reconocimiento de los medios aéreos. Por la noche los trabajos habían sido complejos debido al viento y la orografía, pero favorecidos por la lluvia.