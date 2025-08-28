Reabre este viernes el túnel bajo la plaza Mayor tras finalizar los trabajos de rehabilitación

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El túnel que discurre bajo la plaza Mayor reabrirá este viernes tras finalizar en su interior los trabajos de rehabilitación del forjado llevados a cabo por el Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Obras y Equipamientos.

La actuación, que ha concluido con una semana de antelación respecto al plazo previsto de tres meses, ha supuesto una inversión de 800.000 euros. El objetivo ha sido asegurar la estructura del túnel y garantizar la seguridad de los usuarios, tanto en su tránsito como en el uso de los aparcamientos subterráneos a los que da servicio, ha detallado el Consistorio en un comunicado.

El túnel, con una longitud total de 593 metros, conecta las calles de Toledo y Atocha con la calle de San Felipe Neri. Las inspecciones periódicas realizadas por el Área de Obras y Equipamientos permitieron detectar un deterioro en el tramo de forjado situado en la confluencia de los ramales procedentes de Atocha y Toledo.

Este deterioro había sido provocado por filtraciones de agua desde la superficie de la plaza, que afectaron a las vigas o placas alveolares del forjado. Se identificaron fisuras, oquedades y armaduras vistas en proceso de corrosión, además de humedades y restos de eflorescencias.

La intervención ha contemplado actuaciones tanto en una parte de la superficie de la plaza Mayor como en el interior del túnel. En la plaza se han retirado los adoquines, se ha demolido la losa y se han sustituido las placas alveolares dañadas. Tras ello, se ha ejecutado una nueva losa de compresión, se ha aplicado una membrana impermeabilizante y se han recolocado los adoquines originales.

En el interior del túnel, una vez sustituidas las placas, se ha procedido al tratamiento de las vigas metálicas y a la reparación del forjado no sustituido. Aprovechando el corte del túnel, se ha procedido a la renovación del todos los paramentos y el techo, efectuando la limpieza y saneado de desperfectos y aplicando una nueva capa de pintura con propiedades más resistentes.

También, se ha renovado toda la señalización y se ha adecuado la referente a la geolocalización para los servicios de emergencia y de conservación con la normalización aplicada al resto de túneles urbanos de la ciudad, lo que permite identificar la posición de cualquier incidencia de manera inmediata. Asimismo, se ha renovado el pavimento, especialmente en las rampas, con una nueva capa de aglomerado asfáltico.