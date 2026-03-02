La Real Casa de Correos acogerá el acto central por los 175 años del Canal con la presidencia honorífica del Rey

Archivo - Imagen de archivo del embalse de La Jarosa - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, acogerá el acto central de celebración del 175º aniversario del Canal de Isabel II, la empresa pública madrileña encargada del agua en la región, con la presidencia honorífica del Rey Felipe VI.

Así lo ha dado a conocer la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, desde Torrelaguna, donde ha explicado la programación que se va a realizar para celebrar el aniversario de esta empresa pública autonómica por su papel relevante en el desarrollo de la región.

Este año, se entregarán los primeros premios Canal de Isabel II y se presentará una película documental. "Pero también vamos a organizar otros muchos actos conmemorativos para lo que queremos, la participación de todos los madrileños", ha señalado.

A la Carrera de Agua, que se celebrará el 15 de marzo, se unirá la primera Carrera de Agua en bicicleta por los embalses y Madrid será de nuevo "punto de encuentro internacional" al acoger el Congreso de la Asociación Española del Agua Urbana en Ifema y la Conferencia Iberoamericana de la Asociación Internacional del Agua, dirigida a jóvenes ingenieros europeos e iberoamericanos.

"La Comunidad de Madrid crece en torno a oportunidades, libertad, los servicios públicos de la mejor calidad, la sanidad, la educación, el transporte... Y sin agua nada de esto sería posible", ha expresado.

Tal y como ha señalado la presidenta madrileña, en los últimos 20 años la población abastecida ha pasado de seis a más de siete millones de madrileños, mientras que el consumo se ha reducido en un 20% gracias a la modernización de las infraestructuras. En concreto, ha subrayado que la Comunidad de Madrid pierde menos del 4% del agua frente al 16% de la media en España. "Nuestro propósito es seguir mejorando", ha indicado.