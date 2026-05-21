Rechazada la propuesta de Vox para incorporar la opción a compra en las futuras viviendas del Plan Vive regional

El hemiciclo de la Asamblea de Madrid durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid, con los votos de PP, PSOE y Más Madrid ha rechazado la propuesta de Vox para incorporar la opción a compra en nuevas licitaciones y concesiones del Plan Vive de la Comunidad de Madrid.

No ha salido adelante así la Proposición No de Ley (PNL) impulsada por la formación que encabeza Isabel Pérez Moñino, en la que instaba a la Comunidad de Madrid a iniciar los estudios necesarios para incorporar en las nuevas licitaciones y concesiones del Plan Vive la modalidad de alquiler con opción a compra, garantizando que el ejercicio de la opción de compra quede sujeto al mantenimiento de los límites de precio de la vivienda protegida.

Para defenderla, la diputada de Vox Beatriz Tejero ha tildado de "triste" que todos los madrileños que están pagando su alquiler en las viviendas del Plan Vive no van a poder ahorrar para comprar una vivienda en propiedad. "Con suelo público, sin que la Comunidad gaste un euro, se están construyendo viviendas que en el futuro podrían ser el hogar en propiedad de muchos madrileños. Ese futuro está en nuestras manos, solo hace falta que alguien lo estudie", ha señalado.

Considera que el derecho a la vivienda digna "no se agota" en el acceso al alquiler sino que incluye el derecho a aspirar a la propiedad como "forma de estabilidad, de seguridad y acumulación de capital a lo largo de una vida de trabajo", y en un programa de vivienda pública que "excluye por diseño la posibilidad de compra".

Por su parte, el diputado del PP Ignacio Catalá ha subrayado que entienda que la vivienda es el primer problema para los españoles "y desde luego tiene que haber políticas públicas que sean de alquiler con opción a compra" pero ha cuestionado qué se puede hacer cuando las viviendas se han edificado sobre dominio público.

"¿Qué pasa cuando las viviendas de las que estamos hablando se han edificado sobre bienes de naturaleza, de dominio público, qué hacemos con ellas?", se ha preguntado, a la vez que ha destacado que estas viviendas son "inalienables, inembargables e imprescriptibles" y ha afirmado que la Comunidad ya comunicó que en el próximo reglamento habrá alquiler con opción a compra mientras Vox les "copia" sus ideas.

IZQUIERDA RECLAMA LA PROTECCIÓN PERMANENTE

Por el PSOE ha intervenido el diputado del PSOE Javier Guardiola, quien ha cargado contra el Plan Vive poniendo el acento en los desperfectos, el precio final y el rechazo de adjudicatarios. Entiende, en cambio, que la solución no debería ser la propuesta de Vox, sino que la vivienda pública sea pública de forma permanente. Considera que un parque público de vivienda robusto podría haber evitado que actualmente hubiera "los problemas que se están teniendo para controlar el precio de la vivienda".

Además, ha reivindicado el Plan Estatal de Vivienda impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, ratificado en la Conferencia Sectorial de Vivienda de este jueves, por el que se va a "obligar por primera vez a que ese dinero vaya destinado a que la vivienda sea de protección permanente" y que la derecha no pueda "venderla a fondos buitre como han estado haciendo con la vivienda pública de esta región".

También ha sido crítico con la propuesta el diputado de Más Madrid Jorge Moruno, quien ha comenzado su intervención cargando contra la Comunidad de Madrid y cuestionando sus "logros" como que se esté "a la cola de Europa en vivienda pública". "Treinta años con la misma matraca de liberalizar el suelo, pero sin que bajen los precios de la vivienda", ha lanzado.

Sobre la opción a compra de Vox, ha afirmado que la Administración lo que tiene que garantizar a los ciudadanos es "seguridad y un hogar a las familias" no "activos especulativos" y menos "en suelos públicos". Es por ello que ha insistido también en la necesidad de que la protección de la vivienda sea permanente.