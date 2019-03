Rector de la UCM sobre las nuevas universidades privadas: "Se retroalimenta un discurso pernicioso sobre las públicas"

Publicado 17/03/2019 10:59:56 CET

Carlos Andradas cree que hay una "infrafinanciación estructural" del sistema universitario público

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y candidato a la reelección, Carlos Andradas, considera que la aprobación de tres nuevas universidades privadas en la Comunidad de Madrid perjudica al sistema de enseñanza superior y aparte "retroalimenta un discurso pernicioso" hacia las instituciones públicas y su coste.

Así lo ha indicado en una entrevista con Europa Press tras el visto bueno de la Asamblea de Madrid, en virtud de los votos de PP y Cs, a los tres proyectos de ley para la conversión a universidades privadas de ESIC Universidad, CUNEF Universidad y la Universidad Internacional de Villanueva.

La Universidad Complutense recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el acuerdo del Consejo de Gobierno, previo a la remisión a la Asamblea, del caso de CUNEF, recurso que fue admitido a trámite.

Andradas cree que la creación de estas universidades es una "mala noticia" y, aparte, considera que no se ha hecho un debate sobre qué modelo de universidad privada se quiere para la Comunidad de Madrid.

Entiende que estos centros "no aportan lo que deberían aportar" y que las universidades privadas son "excesivamente reducidas" y están "focalizadas" en determinadas áreas temáticas. "La universidad tiene que ser otra cosa, una pluralidad de ideas, de disciplinas y de personas, con una vocación de investigación alta, esto en el modelo de universidad privada de Madrid no se da", ha defendido el actual rector para indicar que si se aplicara ese modelo, no habría tantas como se dan en Madrid en la actualidad.

También expone que su creación, con un modelo atomizado y proyectos de unos 2.500 estudiantes, perjudica al sistema universitario. Incide además en que este tipo de universidades privadas se centran en las carreras consideradas "más rentables" y que las de menos rentabilidad las asumen las públicas. Al final, eso retroalimenta un "discurso pernicioso" sobre el coste del sistema público.

Por otro lado, Andradas ha asegurado que la financiación de las universidades públicas es "escasa" y que no hay un enfoque "plurianual", un "horizonte de legislatura". "Hay una infrafinanciación estructural de la universidad pública", ha recalcado.

Tras subrayar que "no ha sido posible en esta legislatura" terminar ese plan de financiación plurianual, cree que en la próxima legislatura se tiene que "coger el toro por los cuernos" y definir unos criterios con vista a varios años, que contemple aspectos como el número de estudiantes de cada centro, el carácter histórico o protegido de sus instalaciones, el volumen de profesorado o los objetivos docentes e investigadores.