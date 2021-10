Recupera Madrid ve a Yolanda Díaz como "hija política de Carmena" y creen que Maestre "no va a ser alcaldesa"

Reconocen que a Carmena "no le gusta" la escisión de Más Madrid pero "que lo entiende"

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Mixto Luis Cueto, agrupado en la estrategia Recupera Madrid tras la escisión con Más Madrid, ve a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como "la hija política de Manuela Carmena", mientras que de la portavoz del grupo en el que se encontraba hasta marzo, Rita Maestre, dice que "no va a ser alcaldesa".

En una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, el edil ha reconocido que a la exalcaldesa "no le gusta" la escisión de Más Madrid pero "que lo entiende perfectamente". Con la también exjueza mantiene "un contacto habitual por muchas razones" y puede decir que "no le gusta" lo ocurrido porque durante sus cuatro años de mandato hizo "un esfuerzo infinito para no romper las cosas, que en el mundo periodístico se llamaba 'hacer magdalenas'".

"HACER MAGDALENAS"

Con ese 'hacer magdalenas', Carmena utilizaba su "prestigio y carisma desde el puesto de alcaldesa para amalgamar, para no romper, porque había infinitas ocasiones de romper con algunos concejales que estaban muy incómodos con la política que ella hacía".

"Al ver que una vez que ella se ha ido esto se ha roto, no le gusta. Pero cuando le oí decir el otro día 'pusimos la semilla de una plataforma y nos salió un partido' hablando de la deriva de Íñigo Errejón y Rita Maestre al crear cada vez más una estructura de partido, no le gusta pero creo que lo entiende perfectamente", ha contestado Cueto.

Luis Cueto ha destacado la "novedad relevante en el mundo a la izquierda del PSOE" que ha aparecido, Yolanda Díaz, lo que le ha llevado a trasladar esta cuestión al ámbito municipal para opinar que Rita Maestre "no va a ser alcaldesa".

"No va a ser alcaldesa si ella se presenta diciendo que es la solución a los problemas de Madrid porque José Luis Martínez-Almeida es un horror. No va a salir y me preocupa que haya personas que estén muy cómodas veinte años en la oposición", ha declarado el edil del Grupo Mixto.

"IZQUIERDA CIVILIZADA"

En Recupera Madrid abogan no por la unidad de la izquierda en forma de un único partido, "porque nadie va a querer", sino por buscar "alianzas y posibilidad". "Nuestra opción es la de una izquierda civilizada", ha resumido.

"Tenemos hoy alguna oportunidad, si las cosas se hacen bien, si hay una persona que concita ese liderazgo para cambiar ese ciclo", ha declarado el edil, después de describir a Yolanda Díaz como "la hija política de Manuela Carmena ahora mismo para muchas personas".

La ve como una "persona muy tranquila, con un discurso en el que intenta superar la lógica de los partidos y con una gran credibilidad por lo que hace y por cómo lo hace".

"Si ese espíritu se traslada al mundo municipal en Madrid me encantaría poner mi granito de arena para eso", ha destacado. Lo ha hecho tras recordar que en marzo, cuando oficializan su ruptura con Más Madrid, "Yolanda Díaz no estaba en el radar", cuando defendían una "alternativa coherente de la izquierda".

También espera "que personas como Mónica García asuman que es la mejor solución porque, si ahora se contenta con haber cogido los votos del PSOE, son veinte años más de políticas de derecha".