Recuperado un camión robado en Valdemoro tras romper un brazo a su conductor al tirarle de la cabina

Camión sustraído - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han recuperado un camión frigorífico que había sido robado en Valdemoro por tres individuos que arrojaron a su conductor de la cabina del vehículo, rompiéndole un brazo, tras lo cual huyeron hasta la capital.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 13.00 horas del pasado día 1 de septiembre cuando un camionero realizaba labores de descarga en Valdemoro, según han informado a Europa Press fuentes de este Cuerpo policial.

Tres individuos se acercaron al vehículo, un camión frigorífico marca Scania, e intentaron sustraerlo. Según el testimonio del camionero, le tiraron de la cabina y huyeron dejándole en el suelo. Como consecuencia de ello, sufrió la rotura de un brazo y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.

El vehículo sustraído contaba con baliza de seguridad, lo que permitió seguir el trayecto de huída. Así, se comunicó por emisora la presencia del camión estacionado en la calle Antequera, en el distrito de Usera.

Una vez en el lugar, los efectivos de la Policía Municipal comprobaron que el vehículo se encontraba estacionado en un descampado cercano al citado punto, con los cuatro intermitentes activados y sin nadie en su interior. Junto a él se localizaron unas llaves.

Antes de abandonar el vehículo, los ladrones habían sustraído todo lo que había en su interior y habían limpiado la cabina. Un testigo de los hechos facilitó una descripción de estas personas, a los que identificó como dos españoles y un ciudadano de Europa del Este.

La Policía Municipal entregó el vehículo recuperado a su propietario y facilitó la descripción facilitada de los presuntos autores a la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación para tratar de localizarles y detenerles.