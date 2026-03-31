La red ciclista de la capital llega a los 1.167 kilómetros y da un estirón de un 11,4% más desde que Almeida es alcalde

El servicio de bicimad - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La red ciclista de la capital llega a los 1.167 kilómetros sumando un 11,4% más desde que José Luis Martínez-Almeida llegó a la Alcaldía en 2019, han informado desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante al frente.

Entonces la infraestructura ciclista de Madrid contaba con 1.047,7 kilómetros. También ha dado un estirón el carril bici segregado con 764,7 kilómetros, esto es, un 9,3% más que en 2019, cuando eran 699 los kilómetros.

Algo similar pasa con los kilómetros de los ciclocarriles, hasta 402,4 kilómetros, lo que supone un incremento del 15,9% respecto a 2019, cuando eran 347 kilómetros.

BICIMAD: 8.015 BICIS, 653 ESTACIONES Y 164.629 USUARIOS ACTIVOS

En estos momentos el servicio público de alquiler de bicicleta eléctrica, bicimad, cuenta con 8.015 bicicletas, 653 estaciones distribuidas en los 21 distritos y hasta 164.629 usuarios activos.

La media diaria de usos es de 4,91 y desde el cómputo anual asciende a 4,98. En 2025 bicimad sumó 13.738.810 viajes. Desde que bicimad echó a rodar, en 2014, ha acumulado cifras récord, destacan desde el Ayuntamiento, como los aproximadamente 32,7 millones de viajes desde entonces.

También los usuarios activos han aumentado paulatinamente. Desde el equipo de Carabante identifican el punto de inflexión en el año 2023, cuando se refleja una subida considerable debida a la transformación del sistema y también a la estacionalidad pasando de los 56.500 de febrero de 2023 a los 311.600 de noviembre de ese año, saldando el año con unos 340.700 usuarios activos.

La consolidación del servicio se refleja también en los sucesivos récords de viajes diarios que ha venido experimentando. Las cifras de la evolución histórica indican que de los 3,5 y 3,4 millones de viajes computados en 2021 y 2022, respectivamente, se ha pasado a 7,6 millones en 2023, 9,9 millones en 2024 y 13, 7 millones de viajes en 2025. Solo en lo que va de 2026 ya se han contabilizado algo más de 2,6 millones de desplazamientos.

El 23 de octubre de 2023 es una fecha clave para bicimad, cuando superó por primera vez el millón de viajes en un mes (1.111.678) y dos años después, en octubre de 2025, alcanzó el actual récord de viajes mensual de 1.640.750 trayectos.