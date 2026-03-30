La red de Museos de Metro abrirá durante toda la Semana Santa

Archivo - Foto de archivo del museo-estación de Chamberí. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La red de Museos de Metro de Madrid abrirá durante todos los días de la Semana Santa, desde este lunes hasta el próximo día 5 de abril, para facilitar que los ciudadanos puedan conocer de forma gratuita sus cinco espacios museísticos.

Así, la Nave de Motores, los Caños de Peral y las estaciones de Chamartín y Chamberí abrirán hasta el sábado en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, mientras el Domingo de Resurrección, abrirán hasta las 14.00 horas, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

A estos se suma el antiguo vestíbulo de Pacífico que se podrá visitar, de forma guiada, el 4 de abril de 10.00 a 14.00 horas, y de 16.00 a 20.00 horas. Para disfrutar de estas actividades gratuitas, es necesario realizar una inscripción previa en la página web de museos de Metro.

Además, los museos de Metro acogen exposiciones temporales en diferentes momentos del año. De hecho, todos los que se acerquen en Semana Santa, podrán disfrutar de las muestras 'Metro Cómic' y 'Vestigia', que continúan abiertas al público en la Nave de Motores y Chamartín, respectivamente.

Los cinco espacios históricos del suburbano recibieron el pasado año un total de 125.864 visitantes. En conjunto, la valoración media otorgada por los usuarios a la experiencia fue de 9,83 puntos.

Desde 2022, la afluencia a estos lugares se ha ido incrementando una media de 10.000 visitas anuales, lo que supone un aumento superior al 30% en tres años.

PASAPORTE

Otro de los atractivos que ofrecen estos espacios es poder conseguir una recompensa si se completa todo el recorrido. Todo ello, mediante el Pasaporte de los Museos, con el que descubrir, además de estos puntos, otros tres emplazamientos como la exposición de Gran Vía, el vestíbulo de Tirso de Molina y el centro Paleontológico de Carpetana.

Una vez terminado y sellado, los poseedores del documento pueden acudir a las tiendas del suburbano, localizadas en Sol y Plaza de Castilla, para obtener un regalo especial.

Los detalles de esta acción, que ha contribuido a incrementar el interés de los turistas y relanzar estas visitas pueden consultarse en el enlace sobre el pasaporte. Desde que se pusiera en marcha la iniciativa, en febrero de 2022, 2.700 usuarios han recibido ya su premio tras completar todos los sellos de la ruta.

LOS ESPACIOS MUSEÍSTICOS

Chamartín, que acoge la exposición de trenes clásicos, permite visionar auténticas joyas históricas, ya que cuenta con los primeros modelos de coches que datan de 1919 hasta los que circularon hasta 1965.

La Nave de Motores, que fue construida entre 1922 y 1924, conserva su aspecto original y cuenta con la maquinaria que, en su momento, sirvió para generar y transformar la energía con la que funcionaban los convoyes.

El edificio destaca por la claridad de su concepción, la atención al detalle y la buena ejecución que caracterizan todo el trabajo de Palacios, uno de los grandes artífices de la imagen de la ciudad de la primera mitad del siglo XX.

Por otro lado, la estación de Chamberí, conocida como la 'Estación Fantasma', permitirá a quien la visite volver al Madrid de los años veinte descendiendo tan solo unos escalones. El emplazamiento pertenece a la primera línea de la compañía, inaugurada en 1919, que contaba con ocho estaciones y que, a mediados de los años 60, fue clausurada al aumentar la longitud de los trenes.

Su diseño es obra también del arquitecto de Metro, que eligió para el interior un recubrimiento cerámico con juegos ornamentales. Sus carteles publicitarios son uno de sus grandes atractivos, ya que se conservan prácticamente tal y como fueron creados en la década de los años 20.

También, a lo largo de estos días, habrá posibilidad de adentrarse en la de Ópera para contemplar el mayor museo arqueológico bajo tierra de la capital, un espacio de 200 metros cuadrados donde se pueden ver restos arqueológicos de los siglos XVI y XVII, pertenecientes a la Fuente de los Caños del Peral, el Acueducto de Amaniel y la Alcantarilla del Arenal.