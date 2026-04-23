La regularización de migrantes vuelve a marcar el Pleno de este jueves en la Asamblea

Archivo - Hemiciclo durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La regularización de migrantes recurrida por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso marcará de nuevo el Pleno de este jueves en la Asamblea de Madrid.

Este ha sido el principal tema que ha marcado la agenda política esta semana en la región, ya que el lunes arrancaba el periodo para solicitar presencialmente adherirse a esta medida del Ejecutivo central que ha contado con el rechazo desde un inicio del Gobierno autonómico.

Tanto es así que hace dos semanas la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, adelantaba que recurriría ante el Tribunal Supremo el real decreto aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros.

Este miércoles se conocía que el Alto Tribunal había aceptado este recurso que se sostenía en que esta medida "afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos", "contraviene a la normativa de la Unión Europea" y afecta "a la Seguridad Nacional". Además, Díaz Ayuso ha advertido, desde que se planteara la medida, que esta podría "afectar" al censo electoral.

Este rechazo también llegaba de parte de la Federación de Municipios de Madrid encabezada por la alcaldesa de Alcalá de Henares, la 'popular' Judith Piquet, quien afirmaba que se estaba produciendo un "colapso" en los servicios municipales de la región.

A esta crítica a la medida del Ejecutivo central también se ha sumado Vox, aunque han acusado a Ayuso de oponerse a la misma por las encuestas electorales. El lunes en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces cargaban contra que se estuvieran poniendo "todos los recursos" para la regularización de quien "no debería estar" en España.

LA IZQUIERDA, A FAVOR

En cambio, desde Más Madrid y PSOE han destacado que la regularización está funcionando con "normalidad" y han cargado contra Ayuso por recurrirla.

Concretamente desde Más Madrid reclamaban el lunes que "todas las instituciones colaboren" poniendo los recursos necesarios para facilitar que se viva "una enorme ampliación de la democracia". "Es lo que ocurre cuando a cientos de miles de personas sin derechos se convierten en personas con derechos", planteaba.

Por su parte, el PSOE celebraba que el Gobierno central haya "dado la oportunidad a muchísimas personas que ya conviven" entre los españoles para darles "algo tan sencillo como vivir tranquilos".

Los socialistas traen a esta sesión dos Proposiciones No de Ley (PNL) relativas a la regularización. La primera de ellas reclama a la Comunidad agilizar la documentación que pueda ser útil para acreditar la estancia reclamada para poder solicitar la regularización. Pide también puntos de información y reforzar personal y horarios de las oficinas los meses que dure esta regularización.

La segunda iniciativa tiene que ver con el historial de la Tarjeta de Transporte Público Personal, que sirve para acreditar esta presencia en la región. Solicitan que se amplíe el número de Oficinas del Consorcio Regional de Transportes que la emiten --actualmente una-- y que también se dote de más recursos. Sobre esta última la Comunidad de Madrid ya ha dicho que no lo hará y ha apuntado que si el Ejecutivo central quiere que lo hagan que lo paguen ellos.

SESIÓN DE CONTROL

Este tema previsiblemente también se colará en la sesión de control a la presidenta regional, donde Vox le preguntará por medidas para apoyar el futuro de los jóvenes, PSOE por sus prioridades para 2026, Más Madrid sobre medidas para frenar el aumento del precio del alquiler y PP sobre el impacto de los eventos deportivos en la región durante los próximos meses.

Tras ello, en las preguntas dirigidas a los consejeros, se tratarán temas como las medidas contra la corrupción, el coste de vida de la región, las exportaciones a China, medidas para autónomos, el abordaje de la educación infantil por el Ministerio, el impacto económico de la sanidad universal y las consecuencias de "la regularización masiva de inmigrantes irregulares impuesta por el Gobierno central".

MÁS MADRID PIDE POR LEY LAS 35H PARA FUNCIONARIOS

Tras ello se debatirá la toma en consideración de una Proposición de Ley (PROPL) de Más Madrid para que se aplique se aplique la jornada laboral de 25 horas para los empleados públicos regionales como se hará en la Administración General del Estado.

Esta PROPL tiene muy pocos visos de salir adelante, ya que la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad, Rocío Albert, ya mostró su rechazo en el pasado Pleno.

Fue en una pregunta sobre si valoraba aplicar el modelo de la AGE a la estructura autonómica. Afirmó que rebajar a 35 horas la jornada de los funcionarios de la Administración General del Estado ha supuesto "perder 17.000 puestos a tiempo completo".

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DROGAS

También llega el dictamen de la Comisión de Estudio para abordar el impacto de la droga en la Comunidad de Madrid aprobado en solitario por PP tras abandonar la oposición en bloque tras acusarle de registrar fuera de plazo el dictamen.

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, sostiene que el consumo de drogas no es "un fenómeno marginal o transitorio" sino una realidad que se "transforma con rapidez" afectando de "manera profunda a la vida de muchas personas".

Además, indica que se está experimentando una "banalización" del consumo de las drogas lo que "dificulta la prevención" sobre todo entre los adolescentes y los jóvenes.

"En cuanto a la atención y el tratamiento, los trabajos han puesto de manifiesto que no basta con disponer de recursos, sino que resulta imprescindible garantizar la continuidad del acompañamiento y la coordinación entre los distintos sistemas implicados", argumentan los 'populares'.

Entiende su dictamen que la forma en la que las instituciones hablan de las drogas "no es neutra" y que debería optarse por un discurso "claro, coherente y reconocible" para "reforzar la prevención" frente a la "ambigüedad o la relativización del problema".

PLANTAS FOTOVOLTAICAS

A continuación será el turno de la comparecencia del consejero de Medioambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, pedida por Vox para que explique las razones por las que ha solicitado el Gobierno de la Comunidad de Madrid una auditoría independiente al Gobierno de España sobre las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) concedidas a 53 proyectos de macroplantas fotovoltaicas de la región.

La Comunidad requirió esta auditoría en una carta a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, para garantizar que fueron otorgadas esas DIA por "criterios técnicos" y no "bajo presiones o posibles tramas" como el caso Forestalia.

En total en Madrid se han aprobado en los últimos años un total de 53 macroplantas que suponen casi 10.4000 hectáreas. Novillo sostenía en esa carta que la tramitación de estos proyectos pdoría haber alterado el orden lógico del procedimiento, pues las DIA se han emitido con anterioridad a la planificación estratégica del territorio.

LAS PNL

Ya en el turno de las PNL, además de las dos del PSOE sobre regularización, Más Madrid tratará de armar una mayoría en el Pleno para poner en marcha una red de supermercados públicos municipales.

PP, por su parte, hará uso de su mayoría absoluta para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "respete el Poder Judicial" y que "deje de atacar y señalar a jueces y fiscales".

El texto registrado reclama que no haya "injerencias ni ataques" al Poder Judicial al tiempo que se le doten de los "medios humanos y materiales necesarios" para poder llevar a cabo su función. Pide que se convoquen nuevas plazas de jueces y magistrados en orden a las demandas realizadas por el Tribunal Superior de Justicia, que estima de manera urgente la cobertura de 142 puestos.