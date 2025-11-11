Relevo generacional y detección de necesidades por IA, claves de Estrategia Comercio y Hostelería de Madrid 2025-2027

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid ha presentado su Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Actividad Comercial y Hostelera 2025-2027, dotada con 95,4 millones, un documento que impulsará 25 proyectos organizados en siete grandes líneas de actuación que persiguen la promoción del empleo y el relevo generacional de trabajadores y clientes, la transformación digital de la industria, la modernización y adaptación de los mercados municipales a los nuevos hábitos de consumo o el refuerzo del pequeño comercio, sin olvidar la simplificación administrativa, la unificación normativa y la colaboración institucional.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado la Estrategia en la Casa de la Panadería junto a la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo; el presidente de CEIM, Miguel Garrido, y el de la Cámara de Comercio madrileña, Ángel Asensio. La nueva estrategia "adapta las políticas públicas a las nuevas realidades del sector y planifica medidas que fortalezcan su actividad" partiendo de un proceso de escucha de todos los agentes sociales y de la colaboración entre organismos públicos, asociaciones empresariales, instituciones académicas, sindicatos y el Consejo Sectorial de Comercio y Hostelería municipal.

"Inspirado en el diálogo y fruto de un acuerdo de voluntades", ha resumido Almeida sobre este marco que aborda dos sectores "esenciales para Madrid", consciente de que una ciudad "sin comercios ni hostelería son barrios y calles muertos".

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Almeida ha hecho hincapié en esta hoja de ruta para liderar una nueva forma de entender el comercio y la hostelería, incluyendo políticas municipales emprendidas desde 2020, las mismas que fueron reconocidas con el Premio Nacional de Comercio Interior otorgado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa al Ayuntamiento hace dos años.

La estrategia se compromete a impulsar 25 proyectos organizados en siete líneas estratégicas de actuación que están centradas en los mercados municipales y canales cortos de comercialización, en las zonas comerciales de referencia de la ciudad, en el sector de la moda y la artesanía y en la hostelería, la gastronomía y el comercio ambulante. Todo ello acompañado de un trabajo de posicionamiento de Madrid como capital de la moda y destino gastronómico y de compras.

Con el foco puesto en el pequeño comercio, la estrategia se centra en los grandes retos del sector, como la correcta identificación de las necesidades del pequeño comercio, de la oferta y la demanda comercial y de servicios en los 131 barrios. Para analizar los datos por sectores de actividad y distritos se utilizará inteligencia artificial, que permitirá contar con un sistema automático que describa y clasifique la oferta y la demanda y compartir los resultados con los distritos para diseñar intervenciones precisas.

RELEVO GENERACIONAL

El relevo generacional es uno de los focos que ha remarcado Almeida para evitar el cierre de establecimientos. Para ello, se fomenta el emprendimiento y la formación en oficios con el fin de profesionalizar la gestión de los negocios y reforzar los valores de cada marca.

El Consistorio ha recordado la apertura de la Escuela de Pastelería y Panadería en Puerta Bonita mientras que este otoño este arrancan el Aula de Relevo Generacional en Carnicería, creada con la Agencia para el Empleo de Madrid, y la formación piloto de Asistente de Comercio, impulsada con la organización empresarial COCEM.

Además se seguirán impulsando la nueva Escuela de Hostelería y Alimentación y la Escuela de Comercio de San Cristóbal. Completa esta apuesta el desarrollo de un diagnóstico de innovación comercial para los comerciantes de los mercados municipales con mentoría personalizada.

MODA Y ARTESANÍA

La moda y la artesanía es el tercer reto de la estrategia buscando la consolidación de estas industrias como un eje turístico y económico. A estos ámbitos el Ayuntamiento ha destinado en 2025 más de 3,7 millones de euros.

El cuarto eje es el marco fiscal competitivo, "con impuestos más bajos, además de simplificar los trámites mediante una oficina técnica que alivie la presión burocrática del pequeño comercio".

Según datos del Ayuntamiento, el sector servicios representa cerca del 90% de la economía, con el turismo, la hostelería y el comercio como pilares de crecimiento y empleo. Según los últimos datos de Oxford Economics, el comercio madrileño genera en la ciudad un gasto cercano a 7.500 millones de euros al año y cuenta con más de 42.000 locales en el municipio.

La mayoría de ellos son pequeños establecimientos que emplean a cerca de 158.000 personas en retail. El máximo exponente del comercio local son los mercados municipales y Madrid cuenta con "la red más extensa de Europa", sumando un total de 45, distribuidos en 17 distritos.

La hostelería es igualmente decisiva: en Madrid hay más de 20.000 establecimientos de comidas y bebidas y casi 7.000 de alojamiento que, en conjunto, generan empleo para más de 142.000 personas. La restauración ya es el segundo foco de atracción de visitantes. La ciudad cuenta con 28 restaurantes con estrella Michelín, reconocimientos Soles Repsol y una oferta variada que abarca desde los mercados municipales hasta las tabernas y restaurantes centenarios.

El Ayuntamiento ha concedido en 2025 dos millones en subvenciones a autónomos, de los que 500.000 son para relevo generacional y 1,5 millones para creación de empleo. Además 10,3 millones de euros han ido a parar a subvenciones en apoyo al funcionamiento, la digitalización, la dinamización y la formación del sector, así como para modernizar los mercados municipales e impulsar el emprendimiento en ellos.

El Ayuntamiento también colabora en su financiación con líneas de avales y la renovación de sus flotas de vehículos comerciales. La reducción de la presión fiscal a hosteleros y comerciantes ha sido otra máxima en la gestión municipal, con bonificaciones al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) a las empresas que inicien su actividad o amplíen su plantilla de trabajadores indefinidos, han indicado.

También se ha bonificado el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de los mercados municipales en un 95%, (lo que supone un ahorro global de 6,6 millones de euros en el periodo 2025-2027) y de los establecimientos centenarios, cuya bonificación se amplía del 50 al 95%.