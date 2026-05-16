Un relojero se enfrenta a seis años de prisión por apropiarse de más de 100 relojes de lujo en Madrid

Archivo - Un rolex incautado por la Policía - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita seis años de prisión para un trabajador de una empresa de reparación de relojes acusado de apropiarse presuntamente de más de un centenar de relojes de alta gama valorados en más de 300.000 euros.

El juicio se celebró esta semana en la Audiencia Provincial de Madrid. Según el fiscal, el acusado, identificado como S.K., trabajaba en la mercantil Unión de Relojeros Certificados SLU, dedicada a la reparación de relojes y joyería en Madrid.

La Fiscalía sostiene que, aprovechando la confianza de clientes y compañeros, se fue quedando entre 2016 y octubre de 2019 con numerosos relojes entregados para reparación que nunca fueron devueltos a sus propietarios.

Entre las piezas desaparecidas figuran relojes de marcas de lujo como Rolex, Omega, Patek Philippe, Hublot, Cartier, Blancpain, Vacheron Constantin o Frank Muller. El escrito recoge hasta 31 perjudicados, entre particulares y joyerías, con reclamaciones que en algunos casos superan los 40.000 euros.

La acusación cifra en 101 los relojes supuestamente apropiados y eleva el valor total de los efectos a 304.908 euros. Los hechos están tipificados como un delito continuado de apropiación indebida.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía reclama una multa de veinte meses y que el acusado indemnice a los afectados por las cantidades reclamadas, junto con la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa.