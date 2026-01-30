La remodelación de la calle Alcalá arranca este lunes con el corte de dos carriles

Archivo - Puerta de Alcalá - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha apuntado que el Ayuntamiento dará inicio este lunes a las obras de la remodelación de la calle Alcalá entre Cibeles y la Plaza de la Independencia si "no hay nada raro este fin de semana en cuanto a condiciones climatológicas".

Así lo ha trasladado durante su visita al campo de fútbol García de la Mata, en el distrito de Ciudad Lineal, donde ha precisado, acompañada de la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, que habrá afectaciones en este punto con el corte de un carril por cada sentido.

"Como saben esa obra requiere efectivamente de reducir los carriles y finalmente para poder ampliar los espacios esa reducción quedará cuando finalice por lo tanto, ya digo, se reduce un carril en cada uno de los sentidos para poder facilitar esa ampliación de las aceras y para poder construir también esa mediana y ganar espacio", ha explicado a los medios.

Se cumple así la previsión del inicio de la actuación, prevista para principios de febrero y que se extenderá hasta el primer trimestre de 2027 con una inversión de 6,1 millones de euros y el visto bueno de la Unesco, la Comisión Local de Patrimonio Histórico y el Consejo Cívico y Social del Paisaje de la Luz.

Con los trabajos se creará un paseo central que permitirá tener una mejor perspectiva de la Puerta de Alcalá, además de recuperarse la doble alineación de arbolado original de la calle, que desapareció a finales de los años 60 para la ampliación de la calzada.

La nueva configuración de la calle permitirá a los ciudadanos transitar por el monumento, que recuperará en parte su condición de puerta de acceso a la ciudad. El proyecto contempla una sección compuesta por dos carriles más carril bus en cada sentido, un paseo central de 3,8 metros de ancho y un carril bici segregado en el lado sur.