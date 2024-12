Rescatado un perro abandonado y en mal estado de salud en un local de San Blas

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid ha rescatado un perro abandonado, que se encontrado en mal estado de salud en un local situado en el madrileño distrito de San Blas-Canillejas, ha informado hoy a Europa Press un portavoz del Cuerpo Local.

La intervención policial tuvo lugar el 18 de noviembre tras una queja vecinal por malos olores y continuos ladridos de perro que salían de un bar sin actividad, que había sido alquilado por una persona hacía cuatro meses, pero que se encontraba cerrado al público.

Al llegar los agentes al lugar, el dueño del animal reconoció que le deja allí porque no tiene otro lugar y él duerme en el coche. En la documentación que proporciona del animal, no aparecía ni el titular ni vacunación desde 2021, aunque sí tiene microchip. El can tenía síntomas de desnutrición, estaba sucio, demacrado, con legañas, heridas y sangre en la mucosa.

Por todo ello, los policías denunciaron a este hombre de forma administrativa y dieron traslado de lo sucedido a la Comisaría de Medio Ambiente para que lo investigue por un presunto delito de maltrato animal. También requirieron al Servicio Veterinario de Urgencia del Ayuntamiento de Madrid (SEVEMUR) para que se haga cargo del animal y lo cure.