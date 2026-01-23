Rescatan a 12 personas atrapadas en Cotos sin medios para volver a sus casas

Archivo - Nieve en el puerto de Navacerrada - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo
MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los servicios de emergencias han rescatado este viernes a 12 personas que habían quedado atrapadas en Cotos sin medios para volver a sus casas, según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Estas personas habían subido a la Sierra de Guadarrama a lo largo de la jornada, pero a la llegada de la noche no se habían asegurado medios de transporte para el retorno y han tenido que se rescatadas.
Han sido atendidas por el Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ante Emergencias (ERIVE), los agentes forestales de la Comunidad de Madrid y Protección Civil de Rascafría, Guadarrama y Moralzarzal, que han trasladado a los afectados a Villaba para coger el transporte público.