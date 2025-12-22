1038321.1.260.149.20251222223259
Rescatan a cuatro menores y un adulto atrapados en una noria infantil en Móstoles - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID
MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado este lunes a cuatro menores de edad y un adulto que les acompañaba, que habían quedado atrapados en una cubeta de una noria infantil a una altura de cinco metros en el Navipark de la localidad de Móstoles.
Por causas que se desconocen, la atracción se ha parado y los bomberos han tenido que proceder al rescate de todos los ocupantes. Ninguno ha resultado herido, según han confirmado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
En estas labores de rescate, los bomberos han anclado una escalera a la estructura de la propia atracción y más tarde, de uno en uno, convenientemente asegurados por un arnés, han ido bajando a las cinco personas, también aseguradas con un arnés a la estructura.
La atracción ha quedado cerrada a la espera de las conclusiones de la investigación.