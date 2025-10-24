Rescatan a un joven escalador que se precipitó ocho metros en La Pedriza y sufrió lesiones moderadas

Rescatan a un joven escalador que se precipitó ocho metros en La Pedriza - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven escalador de 24 años ha sido rescatado este jueves al precipitarse ocho metros en el Risco de la Vela de La Pedriza y sufrir lesiones de carácter moderadas.

Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid han explicado que fue el propio escalador el que dio el aviso a sus padres y éstos a los servicios de emergencias.

Debido al fuerte viendo en la zona, el Grupo Especial de Rescate en Altura de la Comunidad de Madrid (GERA) ha tenido que acceder a pie para rescatarlo y se ha descolgado de unos cuarenta metros para asistir al herido en una intervención que se extendió durante seis horas.

Tras estabilizarlo e inmovilizarlo con la ayuda del enfermero del Summa 112, lo han descolgado 20 metros desde una repisa. Desde ahí han de perchearlo durante 3,5 horas hasta llegar al parking de Cantocochino, para trasladarlo posteriormente al hospital.