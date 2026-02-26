Restauración de fuente de Cibeles comenzará tras la visita del Papa con casi 400.000 euros financiados por L'Oréal

Archivo - La fuente de Cibeles. - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La restauración de la fuente de Cibeles comenzará en junio, siempre después de la visita del Papa León XIV, estará terminada antes de que finalice el año, necesitará una inversión de unos 400.000 euros que será aportada en su mayor parte (370.000 euros) por un privado, la marca de cosmética L'Oréal, la misma firma que colaboró en los trabajos de la fuente de Neptuno o en la catedral de Notre-Dame en París.

Lo ha detallado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, sobre uno de "los símbolos más icónicos de la ciudad" que necesitaba, "al margen de algunas recuperaciones que se han venido haciendo en los últimos tiempos, una reforma más estructural, más integral porque así se ha entendido por parte de los técnicos".

Una vez hechos los estudios preliminares se ha concretado que será en el mes de junio cuando comiencen esos trabajos de restauración integral, que suponen una inversión de aproximadamente 400.000 euros en lo que tiene que ver con la redacción del proyecto, la ejecución de los trabajos y la dirección de la restauración.

Calcula el Ayuntamiento que el plazo de ejecución será de aproximadamente cinco meses, "con lo cual para finales de año estaría concluida".

FINANCIACIÓN PRIVADA

Sanz ha confirmado que "efectivamente en la financiación del proyecto va a participar una empresa privada, L'Oréal, como ya lo hizo en la fuente de Neptuno o en la catedral de Notre-Dame en París".

Los 370.000 euros que aportará la firma de cosméticos forman parte de los procesos de colaboración público-privada por los que apuesta el Ayuntamiento para "tener la fuente en su máximo esplendor sin que les cueste prácticamente un euro a los bolsillos de los madrileños".

Las obras comenzarán en junio pero "con posterioridad a la visita del Papa porque parece previsible que pueda haber alguna afección en esa zona". Los trabajos se circunscribirán a la fuente, es decir, no habrá afección al tráfico.