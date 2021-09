El restaurante madrileño 'Los Costilla', Primer Premio Internacional Deliverect de Comida a Domicilio

El fallo es resultado de la votación entre clientes de los restaurantes nominados y la valoración de un jurado de 5 expertos gastronómicos

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un sándwich de pollo al chipotle dulce del restaurante madrileño 'Los Costilla' se ha alzado con el primer premio en el I Concurso Internacional 'Hidden Gems' al imponerse a otros 53 restaurantes de todo el mundo.

El premio fue entregado en el Día Internacional de la Comida a Domicilio. El plato consistía en un bocadillo de pan brioche, pollo frito, miel, salsa chipotle y crujientes encurtidos. Se ha impuesto a otros grandes favoritos como el helado de aceite de aguacate y pimienta rosa de la heladería Gelato Street de Nairobi; el Banh de cerdo deshilachado del restaurante 'Bahn mi express' de Bruselas o la pizza Tino del barcelonés 'Tino, esto no es una pizzería'.

Como ganador, 'Los Costilla' recibirá un premio en metálico de 50.000 euros y un año de suscripción gratuita a Deliverect. "Estamos muy felices de ganar este premio. El equipo ha trabajado duro y hemos conseguido el respaldo de nuestros clientes. Agradecemos mucho sus votos en apoyo a nuestra comida. Es una suerte trabajar en un equipo que se esfuerza por mejorar cada día y tener el apoyo de socios como Deliverect. Siempre ofreceremos a nuestros clientes lo mejor", ha dicho Juan Abraham De Oliveira, cofundador del restaurante declaró .

Por su parte, Zhong Xu, director ejecutivo y cofundador de Deliverect, ha afirmado que creó el concurso 'Hidden Gems' para ayudar a sus clientes, "que han tenido que afrontar desafíos enormes y adaptar digitalmente sus negocios al inicio de la pandemia". "Los restaurantes más pequeños no suelen obtener el reconocimiento y la visibilidad que merecen. 'Hidden Gems' es una forma de reconocer su trabajo y atraer a nuevos clientes para que disfruten de su excelente comida", asegura.

MÁS RESTAURANTES

Los premios para los restaurantes españoles no se han quedado ahí. El restaurante barcelonés 'Tino esto no es una pizzería' ha obtenido uno de los segundos premios, que se lleva 10.000 euros en metálico. Su 'no pizza' Tino es una de las apuestas más originales. Al doblar la masa, consiguen crear un sándwich de pizza que durará más tiempo caliente, perfecto para entregar a domicilio.

Por su parte, el madrileño 'Distrito Ceviche' y su Ceviche Clásico ha logrado colarse también entre los restaurantes más votados. Se trata de un plato que hace un guiño al tradicional ceviche, pero lo adapta, combinando corvina, bañada en una leche de tigre con pasta de ají amarillo, puré de boniato, choclo, cancha, cebolla roja y mousse de aguacate.

El concurso 'Hidden Gems' han servido como fiesta de la gastronomía mundial, con reconocimiento a platos de todas las puntas del mundo. Desde el restaurante 'Comal de Tijuana' hasta el 'Mambo Italia' de Nairobi.

El premio 'Hidden Gems' no se limita a celebrar la gastronomía mundial. Deliverect también contribuirá a 'World Central Kitchen', la organización fundada por el chef José Andrés para repartir comida en las crisis humanitarias y zonas catastróficas, con una donación de un euro por cada voto emitido.