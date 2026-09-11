Restricciones de tráfico y refuerzos de transporte público desde este viernes por el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Circuito del Gran Premio de España de Fórmula 1 - André Ferreira / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito semiurbano Madring de la capital este fin de semana, con una afluencia prevista de 345.000 personas, conllevará restricciones de tráfico en la zona e importantes refuerzos de todos los modos de transporte público para garantizar la movilidad.

El recinto que acogerá el evento se encuentra situado en el barrio de Corralejos y en los terrenos destinados a su expansión en Valdebebas, en el límite de los distritos de Barajas y Hortaleza, y está a cinco minutos del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y a apenas 15 del centro de Madrid.

La zona está conectada mediante Metro, autobuses de la EMT y Cercanías. Para entrar en el recinto, en cualquier caso, se recomienda tener en cuenta que el recinto ha quedado divido en dos zonas, norte y sur, con accesos y rutas propias y sin conexión peatonal entre ellas.

Así, la zona sur situada en Ifema Madrid dispone de conexión directa con Metro (Linea 8 Feria de Madrid), además de las líneas de autobuses EMT (120, 122, 104, 171, T11, 87, 172SF, 125, 172).

La zona norte de Valdebebas, que acogerá la mayor 'fan zone', está conectada mediante Cercanías (C-1) con la estación de Valdebebas a la que se puede llegar desde Atocha, Recoletos o Nuevos Ministerios, haciendo trasbordo en Chamartín (tren directo).

Además, cuenta con varias líneas de autobuses de la EMT (171,174, N2828) y la estación de Metro de San Lorenzo (Línea 4) está situada a unos 15 minutos a pie de la zona de las Cárcavas.

De cara a la celebración del evento, al que se estima que el 80% de los asistentes acudan en transporte público, se ha diseñado un plan de movilidad que contempla refuerzos en los servicios de Metro, Cercanías y autobús, con cinco lanzaderas gratuitas de conexión con puntos de la ciudad como Plaza Castilla, Avenida de América y Estadio Metropolitano.

A LA F1 EN METRO, CERCANÍAS Y BUSES DE LA EMT

En detalle, de cara a la celebración del evento, Metro de Madrid reforzará hasta un 250% el servicio en las líneas 4, 5 y 8 en los momentos de mayor demanda. La línea 8, principal conexión con Ifema Madrid y el aeropuerto, incrementará su capacidad hasta un 50% --circulará con trenes con seis coches--, lo que permitirá transportar aproximadamente a 21.000 viajeros por hora.

En la línea 4, se prevé un refuerzo de dos trenes en hora punta, disponiendo de una capacidad de 7.500 viajeros a la hora, mientras que en la línea 5 se proyecta un refuerzo de un tren en hora punta, disponiendo de una capacidad de 9.900 viajeros a la hora.

Renfe también reforzará sus servicios de Cercanías a través de la estación de Valdebebas. En detalle, el viernes se prevé un refuerzo para alcanzar los 10.000 pasajeros a la hora en el horario pico, consiguiendo intervalos de paso de cinco a siete minutos. El resto del día se garantizan trenes cada 15 minutos con destino a Chamartín.

De cara a las jornadas del sábado y el domingo se garantizarán trenes cada cinco minutos entre las 8 y las 11 horas y entre las 15.30 y las 19.30 horas para poder dar cobertura a 15.000 personas a la hora y una conexión fluida entre el aeropuerto y la ciudad (Chamartín) con la zona norte.

Además, se habilitarán cinco lanzaderas gratuitas de EMT para conectar diferentes puntos de la ciudad con el entorno del circuito con frecuencias de paso de entre cuatro y siete minutos, en función de la línea. En total, serán hasta 49 autobuses disponibles durante los tres días del evento.

En concreto, serán los servicios especiales MR1 --Metropolitano/Feria de Madrid (Madring Sur)-Valdebebas (Madring Norte)--; MR2 --Canillejas/Feria de Madrid (Madring Sur)--; MR3 --Feria de Madrid (Madring Sur)/Valdebebas (Madring Norte)--; MR4 --Plaza de Castilla/Valdebebas (Madring Norte)--; y MR5 --Feria de Madrid (Madring Sur)/Avenida de América--.

Por su parte, la línea interurbana 828, que conecta Madrid --Canillejas-- con Alcobendas y la Universidad Autónoma, realizará 39 expediciones por día, con frecuencias comprendidas aproximadamente entre 35 y 65 minutos en ambos sentidos.

RESTRICCIONES DE TRÁFICO

El plan de movilidad para llegar hasta el recinto establece dos 'coronas de movilidad' y tres 'zonas de protección' para fijar las especificaciones sobre qué vehículos pueden acceder, circular o ser desviados en cada uno.

La corona exterior está configurada por puntos de regulación y vigilancia general que permiten filtrar el tráfico, configurar desvíos, cambios de sentido, o implementar medidas preventivas en caso de congestión del tráfico o razones de seguridad pública.

Se encontrarán localizados en avenida de Logroño, M-11, M-12, Glorieta de Aníbal González, avenida de las Fuerzas Armadas, avenida de Manuel Fraga Iribarne, avenida de Francisco Javier Saínz de Oiza, Bet Figueras, R-2 y M-40.

En esta zona no se encuentra previsto establecer restricciones concretas para tráfico general siempre que sea compatible con el dispositivo de seguridad.

Por su lado, la corona interior, la más próxima al circuito, se conforma como un espacio de tráfico restringido y acceso controlado. El perímetro se encuentra definido por calle Vía de Dublín, Camino de Sintra, Vía de Servicio de la M-11, avenida de Alejandro de la Sota, avenida de las Fuerzas Armadas, calles Francisco Umbral, Antonio López Torres, Tomás Redondo, Vía de los Poblados, Ribera del Sena, Ribera del Loira, M-40, avenida del Consejo de Europa y Glorieta S.A.R. Don Juan de Borbón y Battemberg. En este caso, no podrá acceder el público general en vehículo privado sin acreditación.

ZONAS EN PROTECCIÓN

Igualmente, se fijarán otras tres zonas de protección vecinal. La primera de ellas será en el barrio de las Cárcavas, donde el acceso se limitará a vehículos de residentes acreditados o identificados con su acreditación correspondiente, el transporte público habitual de la zona sin restricción ni de paso ni de parada, los servicios esenciales, de todos los servicios públicos o de emergencias o los vehículos de asistencia domiciliaria.

También los proveedores imprescindibles, los vehículos autorizados por Policía Municipal o por el dispositivo de movilidad y taxis/VTC que estén ocupados por personas que puedan acreditar que viven en la zona.

La segunda se denomina zona de protección terciaria, hotelera y Club de Golf, destinada a preservar la actividad de oficinas, hoteles, restaurantes, comercios y servicios existentes en el entorno de Ifema Madrid.

La tercera y última será la zona de protección terciaria de la M-40, donde, aunque no habrá restricción de accesos sí se encontrará prohibido el estacionamiento ya que los días del evento será un espacio destinado a autocares. En este caso, las paradas de la línea de autobuses 104 de EMT podrán realizarse.

APARCAMIENTOS PARA MÁS DE 11.800 VEHÍCULOS

El plan contempla también cerca de 11.854 plazas de estacionamiento para vehículos privados distribuidas entre Ifema y distintos puntos del entorno, como el aparcamiento del parque Juan Carlos I, el estadio Metropolitano y la Ciudad Real Madrid.

Del total, habrá 4.320 plazas para público general y 150 específicas para personas con movilidad reducida (PMR), con zona asignada en la Ciudad Deportiva del Real Madrid y en el estadio Metropolitano, así como 2.284 plazas para hospitalidades y 5.100 para la organización del evento, trabajadores y vehículos acreditados.

También habrá 1.000 plazas para motocicletas y se reservarán 270 plazas para autocares, con el objetivo de facilitar el acceso de los grupos que se desplacen desde otros puntos de España. Igualmente, se habilitarán zonas específicas para taxis y vehículos de transporte con conductor (VTC).