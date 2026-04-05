Retenciones en la A-42 en Torrejón de la Calzada y en la A-1 a la altura de El Molar y el circuito del Jarama

Retenciones en las carreteras madrileñas. - DGT

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La operación retorno por Semana Santa está dejando en este Domingo de Resurrección retenciones en la A-42 en Torrejón de la Calzada y en la A-1 a la altura de El Molar y del circuito del Jarama, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) a Europa Press.

En concreto, se están produciendo desde las 15.45 horas complicaciones en las carreteras madrileñas por un accidente en la A-42 en la localidad de Torrejón de la Calzada en la entrada a Madrid. También hay dificultades en el tráfico en la A-1 a la altura del municipio de El Molar y en la salida del entorno del circuito del Jarama.

Este domingo comienza el primer retorno masivo tras las vacaciones de Semana. A partir de media mañana, se prevén retenciones que se trasladarán progresivamente desde los lugares de destino a los principales ejes viarios. Durante todo el día se establecerán medidas de ordenación y regulación del tráfico para favorecer la entrada en los grandes núcleos urbanos.

Para facilitar la movilidad, se ha preparado un amplio dispositivo que incluye medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, así como la habilitación de carriles adicionales, paralización de obras, restricciones a vehículos pesados y diseño de itinerarios alternativos para evitar las zonas más congestionadas.