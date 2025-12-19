Retenciones en todas las vías de entrada y salida de Madrid, con un accidente en la A-1 en Somosierra

Tráfico durante la operación salida - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La operación especial de tráfico con motivo de las fechas navideñas ha arrancado este viernes con retenciones en la práctica totalidad de las vías de entrada y salida de la capital, especialmente por la A-1, donde un accidente en el entorno de Somosierra dificulta la circulación en dirección a Madrid.

Con datos de las 15.00 horas, las complicaciones circulatorias eran protagonistas en todas las autovías de acceso o salida de la capital, según han informado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Especialmente complicada era la situación en la A-1 en sentido Madrid por una accidente registrado en el punto kilométrico 90 de la citada vía, a la altura de Somosierra. También había complicaciones en esta autovía a la altura de Alcobendas.

Además, había retenciones de entrada a la capital por la A-2, a la altura de Torrelodones, y de salida, en la A-3, a la altura de Rivas Vaciamadrid, y en la A-4, en Alcorcón. Por su lado, la A-4 registraba circulación intensa en ambos sentidos a la altura de Butarque y la A-6, en Las Rozas y Majadahonda.

Igualmente, en la M-50 había tráfico intenso principalmente en la zona del acceso a Majadahonda, y en el M-40 los principales problemas se concentraban en Hortaleza, Coslada y Vicálvaro sentido A-3 y en Pozuelo y Somosaguas hacia la A-5.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado a las 15.00 horas, un dispositivo especial de Navidad con 4,59 millones de desplazamientos previstos en las carreteras de la región hasta el próximo día de Reyes, han informado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Pere Navarro.