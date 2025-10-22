El Retiro se llenará este domingo de vehículos antiguos previos a 1930 para iniciar "un viaje en el tiempo sobre ruedas"

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Veteran Car Club de España llenará este domingo el parque de El Retiro de coches antiguos previos a 1930 para iniciar "un viaje en el tiempo sobre ruedas" para repasar la historia del automóvil.

Según han informado los organizadores en un comunicado, el III Veteran Retiro se iniciará antes con un desfile que culminará con una exposición abierta al público en el Paseo de Coches del Parque del Retiro desde los 9.30 horas.

Los participantes comenzarán a concentrarse en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (Calle José Gutiérrez Abascal, 2), punto de partida de una ruta que a partir de las 10.30 horas recorrerá algunas de las calles de la ciudad: Francisco Silvela, Alcalá, Velázquez, Diego de León, Serrano y Puerta de Alcalá, entre otras.

A partir de las 11.30, coches como el Hispano Suiza, Ford T y A, Cadillac, De Dion Bouton, Delage, Chevrolet, Rolls Royce, Fiat, Packard, un autobús Chevrolet de 1914 y el más antiguo Lezebre TYPE A de 1908 harán su entrada en el Parque del Retiro, donde permanecerán expuestos hasta las 13.30 horas para el disfrute de los visitantes.

"Será una oportunidad excepcional para contemplar piezas históricas de incalculable valor cultural, auténticos testigos de los primeros años del automovilismo", han declarado los impulsores.

El Veteran Car Club de España, organizador del evento, mantiene como propósito principal preservar y difundir el patrimonio histórico del motor, ofreciendo al público la posibilidad de acercarse a una parte representada este domingo. Tras la exposición, los vehículos emprenderán su recorrido de regreso hacia el punto de partida.