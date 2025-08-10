El Retiro y otros ocho parques mantendrán este domingo zonas balizadas a partir de las 12 horas por condiciones adversas

Archivo - El Parque de El Retiro, en Madrid (España), a 31 de marzo de 2021. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Retiro y otros ocho parques de la ciudad mantendrán este domingo zonas balizadas por aviso de nivel amarillo ante condiciones meteorológicas adversas en base a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid a través de sus redes sociales, la medida permanecerá activa entre las 12 y las 18 horas.

Además de El Retiro, también permanecerán balizados el Capricho, Jardines de Sabatini, Juan Pablo II, Juan Carlos I, Quinta de Torre Arias, Quinta de Los Molinos, Rosaleda del Parque del Oeste y Fuente del Berro.