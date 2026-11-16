Retrasos en C-7 y C-8 de Cercanías por una avería que obliga a circular por una única vía entre Pitis y Pinar del Rey

Archivo - Archivo.- Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de las líneas C-7 y C-8 de la red de Cercanías de Madrid registran retrasos sobre los horarios previstos en la mañana de este lunes por una incidencia que obliga a circular por una única vía entre Pitis y Pinar de las Rozas.

En concreto, sobre las 8.55 horas se ha producido una falta de tensión en una de las vías que ha afectado a la circulación de los trenes desde Pitis hacia Príncipe Pío y hacia Villalba, según han informado a Europa Press fuentes de Adif.

Debido a esta incidencia, los trenes de las líneas C-7 (Alcalá de Henares-Príncipe Pío) y C-8 (Guadalajara-Cercedilla) registraban retrasos medios de entre 10 y 15 minutos. Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible.

Previamente, se han registrado demoras en líneas C-2, C-7 y C-8 por una avería de un tren entre las estaciones de Soto del Henares y La Garena. Notificada sobre las 8 horas, unos 40 minutos después el tren ha sido retirado y la circulación ha ido recuperando la normalidad de forma paulatina.

Igualmente, una incidencia en los sistemas de señalización en Móstoles El Soto ha afectado a la C-5, con retrasos entre Móstoles y Atocha.