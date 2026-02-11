Retrasos en líneas C-3 y C-4 de Cercanías entre Nuevos Ministerios y Atocha por una avería en la señalización

Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de las líneas C-3 y C-4 del núcleo de Cercanías de Madrid registraban retrasos a primera hora de la mañana de este miércoles por una avería en la señalización.

En concreto, a las 08.50 horas se ha registrado una incidencia que afectaba a los sistemas de regulación del tráfico en Atocha, han informado a Europa Press fuentes de Adif.

Como consecuencia de ello, los trenes de ambas líneas han registrado retrasos medios de 15 minutos en sus frecuencias habituales de paso por el túnel de Sol entre Nuevos Ministerios y Atocha.

Personal de Adif trabaja para solucionar esta incidencia lo antes posible.