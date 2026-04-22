Retrasos en seis líneas de Cercanías en la Comunidad de Madrid por una incidencia en Atocha

Archivo - Acumulación de viajeros en un andén de la estación de Atocha, a 21 de marzo de 2022, en Madrid (España). A primera hora del día de hoy se ha producido una incidencia en el sistema informático afectando a la señalización de la estación de Chamart - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Seis líneas de la red de Cercanías de Madrid están registrando retrasos a primera hora de este miércoles por una incidencia en la infraestructura de la estación en Atocha.

En concreto, la incidencia afecta a las líneas C2, C3, C4, C7, C8 y C10 del núcleo de cercanías de Madrid, según ha detallado Adif en un mensaje que ha publicado en la red social 'X'.

Desde el administrador de infraestructuras ferroviarias han señalado además que se está trabajando para solucionar la incidencia "a la mayor brevedad posible".