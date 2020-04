Reyero admite que las residencias "no están preparadas" y que no hubo suficientes EPIs y test

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha admitido este martes que las residencias de mayores "no están suficientemente preparadas" para hacer frente a una crisis sanitaria de las dimensiones de la actual del coronavirus y que no hubo suficientes equipos de protección individual (EPI) y test en estos centros en el principio de la pandemia.

Así lo ha indicado en la comisión telemática de la Asamblea de Madrid que se celebra este mediodía. En un primer lugar, Reyero ha mandado un recuerdo a todas las personas fallecidas. "No podemos reducir las personas contagiadas, hospitalizadas o fallecidas a números. Me duelen mucho los fallecimientos, tanto en lo personal como en la parte que me corresponde como responsable político", ha dicho.

También ha aludido a los trabajadores de las residencias, "en esta batalla tienen un papel protagonista y de los que deberíamos acordarnos todos los días cuando aplaudimos desde los balcones". "Gracias por todo vuestro esfuerzo y dedicación sin descanso", ha apuntado.

El consejero ha agradecido a la Asamblea y a los grupos parlamentarios la oportunidad de tener esta comparecencia, la anterior fue el 5 de marzo. "Es verdad que durante este periodo he hecho todo lo posible por mantener una interlocución lo más fluida posible dentro de las limitaciones. En total hemos tenido la oportunidad de reunirnos 8 veces durante este periodo, además de mantener activo un grupo de WhatsApp", ha detallado.

Además, el interviniente ha hecho un llamamiento a la unidad. "La situación nos ha desbordado a todos: Gobierno, residencias, profesionales y ciudadanía. Todos hemos cometido errores. No me oirán palabras culpando a otras administraciones. Estoy seguro que todo el mundo ha hecho lo que creía que debía hacer. Lo que toca ahora es identificar claramente el enemigo a batir, que no es otro que el Covid-19. Y deberíamos preocuparnos exclusivamente por resolver esta crisis y proteger a nuestros ciudadanos", ha reconocido.

"HA SIDO DEVASTADOR"

Reyero ha señalado que los efectos del Covid-19 sobre las personas mayores y especialmente sobre las que viven en residencias ha sido "devastador". Según un informe elaborado por la Fundación Edad y Vida hace cinco años, la mayoría de las personas ingresadas en centros residenciales son pacientes pluripatológicos y polimedicados.

El 66 por ciento de los residentes consume 7 o más fármacos. El 53 requiere de medicación tópica o parenteral, hasta un 17 por ciento de las personas ingresadas recibe terapias para la insuficiencia respiratoria, el 77 por ciento padece incontinencia urinaria y el 63 por ciento tienen sus funciones cognitivas alteradas.

Además, por los datos que conocemos, la letalidad del coronavirus en España se dispara entre los 69 y los 80 años, siendo las personas mayores uno de los grupos más vulnerables, junto con los enfermos crónicos y aquellos que padecen distintas patologías, especialmente respiratorias.

DIFICULTAD PARA AISLAR A LOS MAYORES EN LOS CENTROS

"A las circunstancias personales de cada residente, se añade la dificultad de aislar a los mayores a cal y canto en sus residencias, como así está ocurriendo con los mayores que viven en sus domicilios, ya que necesitan la continuidad en sus cuidados diarios. Los trabajadores que les atienden, salen y entran al cumplir sus turnos. Que sean los propios cuidadores los que contagien a los residentes es algo más que una posibilidad", ha señalado el consejero.

Por esa razón, ha reconocido Alberto Reyero, "la escasez de equipos de protección individual, como mascarillas, batas, etcétera, ha sido una tragedia". "A pesar de las medidas de contención aplicadas: prohibición de las visitas de los familiares, establecimiento de medidas de higiene excepcionales, aislamiento de residentes en función de los síntomas, etc., en muchos casos no se han podido parar los contagios", ha añadido.

"A esto se le ha añadido la falta de tests de detección del Covid-19, que nos permitieran cribar las soluciones a poner en marcha, mediante el diagnóstico correcto de usuarios y trabajadores. Para tomar decisiones correctas, era imprescindible contar con pruebas. Y no hemos contado con ellas en un número aceptable, hasta hace muy poco", ha proseguido.

Y es que, según ha explicado el titular regional de Políticas Sociales, las residencias son centros de servicios sociales, "es decir no son centros sanitarios, y que la atención sanitaria que en ellos se presta va orientada a cubrir las necesidades del día a día de los mayores (consulta, recetas, medicación, tratamientos, etc.), pero no están suficientemente preparados para hacer frente a una crisis sanitaria de las dimensiones de la actual, entre otras cosas porque no cuentan con el material adecuado para hacerlo".

