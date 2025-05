Reyero celebra la reapertura de la causa de fallecidos en residencias: "Los protocolos no eran éticos ni legales"

El exconsejero de Políticas Sociales lamenta que "murieron en condiciones indignas, sin morfina y sin paliativos"

SANTANDER/MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El que fuera consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid cuando la pandemia de Covid-19 se desató en marzo de 2020 (Cs), Alberto Reyero, ha celebrado la reapertura de la causa en la que se investiga el fallecimiento de usuarios de residencias de mayores de la región y ha espetado que los protocolos de no derivación hospitalaria aplicados en aquel momento "no eran éticos ni legales".

"Esto abre una nueva vía y pone el foco en la discriminación sanitaria que existió y ya veremos si es delito o no. Es una muy buena oportunidad para saber si lo que se hizo ahí estuvo bien. No podemos actuar de la misma manera en el futuro", ha señalado Reyero en unas declaraciones en Santander, en un congreso sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en el que participa, donde ha añadido que "es una satisfacción que los juzgados y la Fiscalía se tomen en serio esto".

Reyero ha expresado que se opuso a la aplicación de los protocolos, con los que no estaba de acuerdo porque "no eran éticos ni legales". "Dimití porque no estaba cómodo con estas actuaciones. No tengo que resarcir nada, pero es importante reconocer a las familias. Han seguido peleando y me alegro por ellos", ha subrayado.

"No fue una intervención muy acertada. [Ayuso] reflejaba falta de empatía hacia los que fallecieron. Algunos sobrevivieron en el hospital y tuvieron la oportunidad de una muerte digna. En las residencias murieron en condiciones indignas, sin morfina, sin paliativos", ha relatado Reyero.

El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid, a instancia de la Fiscalía Provincial de Madrid, ha reabierto casi tres años después esta causa para dilucidar la posible comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria debido a los protocolos de no derivación aplicados durante la primera ola de la pandemia.

Dos exaltos cargos del Gobierno regional en aquella época y un exasesor --Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Antonio Burgueño, respectivamente-- estaban citados a declarar como investigados este lunes, pero la vista se aplazó por falta de traslado de las actuaciones.