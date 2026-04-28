Reyes Maroto insiste en que concurrirá a las primarias del PSOE para optar a la Alcaldía de Madrid en 2027

Archivo - La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto. - PSOE MADRID - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha reiterado su intención de presentarse a las primarias del PSOE para optar a la Alcaldía de Madrid en las elecciones municipales de mayo de 2027.

"Sin duda estos tres años me han dado una experiencia en el ámbito local pero también conocimiento. Los madrileños ya se merecen cambiar de rumbo, cambiar de gobierno porque son ya demasiados años de unas políticas que priorizan a unos pocos en contra de la mayoría social", ha señalado en declaraciones a los medios desde el Teatro Real.

Maroto ha aplaudido el trabajo que desarrollan los socialistas de la ciudad a través de su 'Agenda del cambio', a su juicio, todo "un punto de inflexión" frente a lo que considera "políticas trasnochadas" y "un rumbo equivocado" del actual Gobierno municipal del PP.

"Desde luego yo concurriré a las primarias con mucha ilusión, como lo hice ya en el año 2023", ha aseverado esperando contar "con un respaldo mayoritario" en un proyecto ante el que tiene "toda la ilusión para liderarlo". "Estoy segura que con el trabajo que hemos hecho estos tres años habrá un equipo de personas en el PSOE que empaticemos con ese cambio, que sin duda Madrid necesita", ha concluido la socialista.