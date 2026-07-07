Rita Maestre gana las primarias de Más Madrid Ciudad con un 81,2% de los votos y será candidata a la Alcaldía en 2027

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, durante el Debate del Estado de la Ciudad, en el Palacio de Cibeles, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La actual portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha ganado las primarias de la formación en la capital con un 81,2% de los votos y será candidata en las elecciones municipales de 2027 con el objetivo de ser la próxima alcaldesa de Madrid.

Así lo trasladan fuentes de la candidatura a Europa Press, que indican que Maestre concluye así el proceso interno celebrado entre los pasados 4 y 6 de julio con la lista 'Barrio a barrio: construyendo el cambio en Madrid', que registró el pasado 19 de junio con militantes de los 21 distritos de la capital y con la que intentará disputarle la Alcaldía a José Luis Martínez-Almeida (PP).

Tras conocer los resultados, Maestre ha valorado que Más Madrid está "más cerca" de llevar a Cibeles "el cambio que Madrid merece" y ha destacado el "ejemplo de democracia y compromiso colectivo" de las primarias.

"Así es como funcionamos de puertas para adentro y así es como vamos a seguir sumando fuerzas de puertas para afuera, para levantar la alternativa a los gobiernos de Almeida y Ayuso", ha señalado la actual líder de la oposición en Cibeles.

Maestre, vecina de Carabanchel, ha afirmado que es "un honor" ser la candidata a la Alcaldía "con un respaldo tan amplio" y encabezar "un equipo plural que abandera la política a pie de calle". "Ahora salimos todas a una, para llegar de los barrios a Cibeles en 2027", ha concluido.

Así, la lista encabezada por Maestre sitúa como uno de sus ejes la "fuerza de los barrios populares" y su movilización en 2027 "como motor de la alternativa" al PP de José Luis Martínez-Almeida.

DANIEL AYUSO, NÚMERO DOS

El 'número dos' de la candidatura será el activista vallecano Daniel Ayuso, el runner que recorre en vídeos de redes sociales lo que él considera como "barrios chungos" de Madrid, como Azca, Salamanca o El Viso.

Entre las concejalas de la actual legislatura que aspiran a revalidar su acta en Cibeles figuran Lucía Lois, trabajadora humanitaria de profesión y vinculada en este mandato a la defensa del derecho a la vivienda, y Olga Martínez, socióloga de formación y con trayectoria en movimientos vecinales de Puente de Vallecas.

La lista incorpora también nuevas caras como Pablo Padilla, hasta ahora diputado autonómico de Más Madrid; al economista y profesor de Secundaria jubilado Daniel Vila Garda; la activista vecinal de San Blas y coportavoz de Jóvenes de Más Madrid, a Diana López; y al ingeniero técnico de Telecomunicaciones por la Universidad Carlos III Manuel Mercadal.

También forman parte de la candidatura Adrián Jul, portavoz de la formación en el distrito Centro; la psicopedagoga y maestra de formación y experta en gestión de proyectos Lucía López, militante de la Asamblea de Arganzuela; Marcos Manzanero, vecino de Santa María de Hortaleza e implicado desde adolescente en el tejido vecinal de su distrito; y Andrea Betetta, joven carabanchelera de origen peruano vinculada a movimientos antirracistas y al Sectorial Intercultural y Antirracista de Más Madrid.

Maestre competía en primarias contra la candidatura de 'Más Madrid Abierto', que defendía que "sin más de una lista no hay primarias" y creía en "una política que vuelva a ilusionar, que escucha de verdad y que se construye desde abajo".

Al frente de la misma se encontraba la sumiller María José (Joe) Boeta Pardo y contaba con el ingeniero industrial y experto en relaciones internacionales Javier Garcia Colino como número dos. Ambos se sitúan en los números 9 y 16 de la lista de Maestre, respectivamente.