Rivas defiende la libertad de los centros educativos frente a la "censura" de Ayuso

El equipo de Gobierno de Rivas Vaciamadrid (IU-Más Madrid-Verdes-Equo y PSOE) ha mostrado este jueves su apoyo a la comunidad educativa y ha defendido la libertad de los centros escolares "para educar en valores y derechos humanos" frente a la "censura" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, al "prohibir" actividades de sensibilización sobre Palestina en los centros escolares de la Comunidad de Madrid.

En una carta enviada a los centros educativos y a las AFAs de la ciudad, la alcaldesa de la localidad, Aída Castillejo, ha destacado que los centros escolares son espacios "donde el conjunto de la comunidad educativa trabaja cada día para construir modelos de convivencia basados en la igualdad, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos".

Asimismo, ha recordado al Gobierno regional que los colegios son de titularidad municipal, y que la Comunidad de Madrid solo regula la parte curricular y, por tanto, está "fuera de su legitimidad" decidir sobre estas actividades.

"Es evidente que Ayuso y el Gobierno regional solo buscan imponer y recortar la libertad de los centros educativos para educar en valores y derechos humanos", ha apuntado.

En este marco, el Gobierno local ha incidido en que impedir que se desarrollen actividades de sensibilización en materia de derechos humanos supone "negar a la juventud la posibilidad de reflexionar y formarse como ciudadanía crítica y comprometida". Así, ha defendido que la medida que pretende Ayuso "supone un ataque directo a la autonomía de los centros y un intento de limitar la libertad de expresión en el ámbito educativo".

"Lo decimos con claridad: nadie puede ser neutral en la defensa de los derechos humanos, los del pueblo palestino, que está sufriendo una limpieza étnica, o los de cualquier pueblo oprimido en el mundo. Porque educar en valores significa, ante todo, educar en derechos humanos", han indicado desde el equipo de Gobierno.

