Robe Iniesta tendrá placa en la desaparecida sala Sukursal con el sí de la comunidad de vecinos del edificio

El cantante Roberto Iniesta, 'Robe', durante un concierto en el Auditorio Miguel Ríos, a 25 de mayo de 2024, en Rivas-Vaciamadrid, Madrid (España). Robe Iniesta es compositor, músico, poeta y escritor, conocido por ser el fundador en 1987 y cantante del g - Ricardo Rubio / Europa Press

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Robe Iniesta, el que fuera líder de Extremoduro y que falleció el pasado 10 de diciembre a los 63 años, tendrá placa en la desaparecida sala Sukursal de Carabanchel, un homenaje que será posible porque la comunidad de vecinos ha dicho que sí a la placa, ha anunciado el concejal-presidente de Carabanchel, Carlos Izquierdo. "Los vecinos están encantados", ha asegurado en el Pleno de Cibeles.

La concejala de Más Madrid Pilar Sánchez ha aplaudido a Robe Iniesta por haber convertido "la rabia en belleza" por "dar la vuelta a lo correcto y previsible siendo irreverente y descarado", una de las voces "más influyentes del rock y de la poesía contemporánea".

"Madrid fue su escenario y su casa, por eso vamos a poner en la (desaparecida) sala Sukursal (en la carabanchelera Vía Carpetana 145) una placa de reconocimiento", ha aplaudido Sánchez, que ha agradecido el apoyo de la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, por "hacer fácil esta gestión". En Sukursal vivió en 1991 un punto de inflexión en su carrera.

La concejala de Más Madrid ha recordado que el músico reclamaba "espacios culturales, lugares de ensayo, talleres artísticos, salas de expresión para jóvenes como herramientas sociales y comunitarias para que los nuevos talentos pudieran florecer y no tuvieran que marcharse de su ciudad o de sus barrios".

"Él creía profundamente en los jóvenes como motores de cambio y como cultura viva", motivo por el que Más Madrid ha planteado que el centro juvenil de la calle Alfonso Fernández 23, en Carabanchel Alto, lleve su nombre. La iniciativa no ha prosperado por el 'no' del PP. Vox se ha abstenido y el PP ha votado a favor.

El concejal-presidente de Carabanchel, Carlos Izquierdo, ha definido a Iniesta como "un gran músico, compositor y un gran poeta" que fue, todo "un artista original y sin duda ninguna uno de los referentes más importantes". "Él ya tuvo reconocimientos en vida, el primero la Medalla de Oro de Bellas Artes que consiguió en 2024 y la medalla de Extremadura, de su tierra, en 2014", ha recordado.

Iniesta, ha apuntado, quería la construcción de locales de ensayo y escuelas de pintores. "Por eso el mejor reconocimiento se lo tenemos que dar en Carabanchel, en Distrito 11, el distrito ahora mismo con más salas de creación artística de toda Europa. En concreto en locales de ensayos tenemos ya más de 300 y 3.000 músicos pasan semanalmente a tocar en algún grupo o algún instrumento", ha indicado Izquierdo.

"Distrito 11 es el mayor espacio de creación artística en estos momentos de Europa y por eso Robe en este espacio tiene que tener su merecido homenaje", ha señalado el 'popular'.