De la Rocha quiere ganarse el apoyo de los sindicalistas y apela a su carrera como abogado laboralista en UGT

El precandidato del PSOE a la alcaldía de Madrid, Manuel De la Rocha, ha apelado este viernes a su trayectoria de más de cuatro décadas como abogado laboralista en UGT para conseguir los avales de los sindicalistas en un encuentro que ha mantenido con ellos en la Escuela Julián Besteiro.

"Siempre he tenido clara que mi posición en la sociedad era defendiendo a los trabajadores como abogado de la UGT", ha asegurado y ha confesado sentirse "emocionado" por el apoyo de sus compañeros de "lucha, disgustos y algunos triunfos".

También ha destacado su larga trayectoria como militante del PSOE como elemento diferenciador respecto a otros candidatos, especialmente a Pepu Hernández, quien recibió el apoyo explícito del secretario general de la formación, Pedro Sánchez. "Me presento porque no es necesario buscar a gente de fuera para resolver los problemas de dentro. No con los conejos que salen de la chistera", ha aseverado el precandidato.

"YO NO ME PRESENTO CONTRA SÁNCHEZ"

"Yo no me presento contra Sánchez. Hay que apoyarlo en las elecciones generales", ha continuado y ha subrayado la relevancia de los partidos políticos contra "plataformas personalistas", en referencia a Más Madrid, partido con el que se presentará a las elecciones de mayo la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; a la que ha acusado de no haber sabido gestionar bien la capital en esta legislatura y de hacerse propias iniciativas "del PSOE como Madrid Central".

Aún así, ha apuntado que la izquierda "liderada por el PSOE" debe proyectarse con otras fuerzas o "los esfuerzos se diluyen".

En el evento también han tomado la palabra el secretario general de UGT FICA Madrid, Mariano Hoya; la miembro de la agrupación de Villaverde de UGT, María Ruiz; el secretario general de la federación de Servicios de UGT, Roberto Tornamira; y el miembro de CCOO en el Ayuntamiento de Madrid, Pedro Delgado.

"POR RESPETO EL CANDIDATO DEBERÍA SER UN MILITANTE"

Así, Hoya ha cargado contra la precandidatura de Pepu Hernández, que cuenta con el apoyo explícito del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. "No es ni afiliado", ha recriminado el líder sindical que considera que "por respeto a todos los que pagan una cuota todos los meses, debería haber un militante que se presente (a la alcaldía de Madrid)".

Por su parte, Pedro Delgado ha asegurado que al PSEO le "sobró sectarismo y le faltó análisis para no entrar en el Gobierno municipal", un movimiento que considera que "ha derivado en malos resultados para ambos". También ha afirmado que uno de los problemas más grandes de Carmena ha sido no contar con los sindicatos para ayudar a solucionar los problemas en la gestión de residuos en un "sector que está ampliamente sindicalizado".

Este encuentro forma parte de las tomas de contacto programadas por De La Rocha con distintos colectivos como las feministas o las personas mayores.

De la Rocha ha destacado su voluntad de "escuchar a todos los distintos sectores", para lo que se ha reunido a lo largo de esta semana con nueve asociaciones socialistas de la capital y con varios grupos sociales.

A las 19.3 horas el precandidatos ha tenido un encuentro en la agrupación socialista del distrito Centro y este lunes tendrá un otro con mayores para escuchar sus reivindicaciones en materia de pensiones.