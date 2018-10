El rock underground vuelve a Malasaña este fin de semana con el festival GetMAD!

Publicado 14/09/2018 11:41:34 CET

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del festival GetMAD! Festival vuelve este fin de semana al madrileño barrio de Malasaña con una treintena de nombres de géneros como el garage, el hard-rock o el stoner, ha informado la organización del evento en una nota de prensa.

Por la sala But, El Sol, Boite Live, Changó y Wurlitzer pasarán hoy viernes y mañana sábado una treintena de nombres de géneros como el garage, el hard-rock o el stoner, como The Undertones, No Age, Amyl and the Sniffers, Luna, Crippled Black Phoenix o Nobunny.

En esta tercera edición, GetMAD! vuelve a apostar por la personalización de la experiencia del usuario con hasta cuatro tipos de tickets. Así, se encuentra el abono o entrada de día Estrella, que da acceso a todas las salas o los abonos But, Downtown y Changó, que permiten el acceso a la programación más específica. También existe la posibilidad de realizar 'upgrades' que amplían el acceso según preferencias.

En paralelo, el festival ofrece durante esta semana diversas actividades gratuitas en lugares referentes, todas con entrada libre hasta completar aforo. Aunque en los próximos días se seguirá ampliando la programación, estas son algunas de la actividades hasta el momento.

El cartel del festival por días, salas y los horarios están disponibles en la web oficial www.getmadfestival.es.