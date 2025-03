Rodrigo ironiza sobre la misiva del Ministerio de Transportes sobre tarifas tras "once cartas sin respuesta" de Puente

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha censurado este jueves que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se preocupe por la ausencia de "un logo en una red social" y no por cuestiones que afectan a la seguridad de los madrileños relacionadas con el transporte.

Así lo ha indicado después de que el director general de Estrategias de Movilidad del Ministerio, Miguel Álvarez, le haya remitido una carta en la que insta a la Comunidad de Madrid a cumplir con la legalidad en relación con las comunicaciones que hagan respecto de la gratuidad del transporte público para menores de 15 años, que financia íntegramente el Gobierno de España.

El departamento que dirige Óscar Puente advirtió este miércoles al Ejecutivo autonómico de posibles sanciones por ocultar que parte de los descuentos al transporte los paga el Estado y no solo la Comunidad. En la misiva enviada a Rodrigo, recuerda a la Comunidad de Madrid que aún no ha pedido formalmente al Estado la recepción de los fondos y advierte de que no cumplir con esta medida "daría lugar al reintegro parcial de las ayudas que pudieran corresponder".

"Ver para creer. La máxima preocupación del señor Puente es no incluir un 'LOGO' en una red social", ha criticado el consejero madrileño en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social 'X'. "En cambio, ni una respuesta a las 11 cartas que le he dirigido, con cuestiones que afectaban a la seguridad de los madrileños como fueron los descarrilamientos en Cercanías o las infinitas incidencias", ha lamentado.

Rodrigo ha censurado de esta forma las cartas sin respuesta que ha enviado desde hace tiempo al Ministerio sobre estas cuestiones y la misiva remitida en esta ocasión. "Al menos ya sabemos que funciona el servicio postal del Ministerio", ha ironizado el consejero madrileño.