Rollán critica a los "empedernidos" defensores del PP que cambian de partido: "En mi pueblo eso tiene un nombre"

El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha criticado este martes a los que "hasta el minuto que se publican las listas" son "empedernidos" defensores del PP pero en el momento que no cuentan con ellos "cambian de partido". "Eso en mi pueblo tiene un nombre", ha lanzado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el dirigente regional ha lamentado "profundamente" que en el momento en el que no ha contado con ellos se hayan ido a otras formaciones políticas, como es el caso de los exconcejales 'populares' Íñigo Henríquez de Luna y Fernando Martínez Vidal.

Para Rollán, el ejemplo "a seguir" deben ser las declaraciones como las de la consejera de Trasportes, Rosalía Gonzalo, que, una vez que vio que no formaba parte de las listas, dijo que "ella siempre ha sido, es y será militante del PP". Y es que, a su parecer, la militancia al partido "no es una cuestión de fe infinita sino una cuestión de pertenencia, de creérselo".

"Lo que me parece cuanto menos sorprende es que hasta el minuto uno en el que se publican las listas uno es un empedernido defensor del PP y en el momento en el que no cuentan contigo cambias de partido. Eso en mi pueblo tiene un nombre. Yo por una cuestión de respeto a mis compañeros no lo voy a indicar pero todos los tenemos en mente", ha espetado.

DEFIENDE LABOR DE MIEMBROS DEL GOBIERNO

Por otra parte, al ser preguntado por aquellos compañeros del Ejecutivo que se han quedado sin un puesto en las listas regionales y municipales, Rollán ha indicado que para él habría sido "un inmenso honor" que los candidatos hubieran contado "con todos y cada uno" de los miembros del Gobierno.

Pero, ha incidido en que esta "no es sino la primera etapa" porque tanto la candidata a la Presidencia autonómica, Isabel Díaz Ayuso, como el candidato a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, "han manifestado que podrían contar con personas" posteriormente.

El presidente madrileño se ha mostrado "convencido" de que "de una u otra manera el PP sabrá reconocer la ingente labor que han hecho todos y cada uno de los miembros del Gobierno". "Hoy es incuestionable que los madrileños viven mejor que hace cuatro años. Esta ha sido un Gobierno que más que dar problemas lo que ha hecho es aportar soluciones y estoy convencido que eso el PP lo reconocerá", ha dicho.